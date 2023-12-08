Galatasaray’da hedef ya Partey ya Brozovic

Geçtiğimiz günlerde Teknik Direktör Okan Buruk'la bir toplantı yapan yönetimin ilk hedef olarak Arsenal'in Ganalı orta sahası Thomas Partey ismine yoğunlaştığı öğrenildi. Okan Buruk'un yıldız ismi kadrosunda görmeyi çok istediği ve yönetimden oyuncu için teklif yapılmasını istediği belirtildi. 30 yaşındaki futbolcu için devre arasında kiralama teklifi yapma kararı alan yönetimin oyuncunun durumunu araştırdığı ifade ediliyor.