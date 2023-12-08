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Giriş Tarihi: 9.12.2023 00:19

Kerem Aktükoğlu gol sayısını 7’e yükseltti

Kerem Aktükoğlu gol sayısını 7’e yükseltti

Galatasaray’ın milli futbolcusu Kerem Aktürkoğlu, Adana Demirspor mücadelesinde attığı golle, bu sezon toplamdaki 7. golüne ulaştı.

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Galatasaray, konuk ettiği Adana Demirspor'u mağlup ederken, sarı-kırmızılıların 2. golü Kerem Aktürkoğlu'ndan geldi. Maçın 29. dakikasında Adana Demirspor atağında orta sahada topu kapan Lucas Torreira pasını ceza yayında bulunan Mauro Icardi'ye aktardı. Icardi'nin ara pasında defansın arkasına sarkan Kerem Aktürkoğlu ceza sahası içinde yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı ağlara gönderdi ve skoru 2-0'a getirdi.

25 yaşındaki böylece bu sezonki gol sayısını 7'e çıkardı. Milli futbolcu bu gollerin 4'ünü Süper Lig'de, 3'ünü de Avrupa kupalarında kaydetti.
Mücadeleye 11'de başlayan Kerem Aktürkoğlu, 78. dakikada yerini Cedric Bakambu'ya bıraktı.

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Kerem Aktükoğlu gol sayısını 7’e yükseltti
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