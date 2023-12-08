Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Kopenhag polisinden Galatasaray alarmı!
Giriş Tarihi: 8.12.2023 11:50

Kopenhag polisinden Galatasaray alarmı!

Kopenhag polisinden Galatasaray alarmı!

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nun 6. haftasında Galatasaray ile Kopenhag arasındaki mücadele öncesi Danimarka'da alarm verildi.

Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nun son maçında Kopenhag'a konuk olacak. Gruptan çıkacak takımın belirlenmesi adına büyük önem taşıyan kritik mücadele öncesinde Danimarka polisinin alarma geçtiği öğrenildi. Kopenhag'ın Galatasaray'ı konuk edeceği karşılaşmanın Danimarka polisi tarafından yüksek riskli organizasyonlar arasında tanımlandığı aktarıldı. Danimarka'da polis departmanından yapılan açıklamada; Parken Stadyumu'nun çevresinde geçici 'ceza bölgesi' oluşturulduğu vurgulandı.

Danimarka polisinin uygulamaya aldığı 'ceza bölgesi' ile iki takım taraftarları arasında yaşanabilecek olası gerilimin engellenmesinin amaçlandığı kaydedildi. Kopenhag - Galatasaray maçının oynanacağı gün Danimarka saatine göre 15.00'ten ertesi gün 03.00'e kadar olan süreçte 'ceza bölgesi' olarak tanımlanan alanda belirlenen belli suç türlerinde cezaların ikiye katlanmasının öngörüldüğü vurgulandı. Şiddet, vandalizm ve kamu düzeninin bozulması gibi suçların bu kapsamda daha yüksek cezalar ile değerlendirileceği belirtildi.

TARAFTARLAR STATTA TUTULACAK
Kopenhag maçında deplasman tribününde yer alacak Galatasaray taraftarlarıyla ilgili de çarpıcı bir karara imza atıldığı öğrenildi. Deplasman tribününde yer alacak taraftarların maçın bitmesinin ardından 1 saat daha stadyumda tutulacağı belirtildi. Kopenhag taraftarlarının Parken Stadyumu'ndan ayrılması ve bölgeden uzaklaşmasının ardından Galatasaray taraftarlarının dışarı çıkarılmasının planlandığı kaydedildi.

Kopenhag'da polis departmanının önde gelen müfettişlerinden Peter Dahl da alınan kararlara dair açıklamalarda bulundu. 'Ceza bölgesi' ve diğer uygulamaların, kavga ile kargaşa riski nedeniyle alındığını belirten Peter Dahl şu ifadeleri kullandı:

"Parken'de maç varken her zaman huzurlu bir akşam olmasını umuyoruz ancak aynı zamanda dürüst olmak gerekir ki bu iki kulüpten belirli taraftar grupları ile deneyimlerimiz olduğunu ve bu grupların rahatsızlık yaratma riskinin bulunduğunu da söylemeliyiz. Maç nedeniyle kavgalar yaşanabilir. Sıkılaştırılan ceza alanı uygulaması ve konuk takım taraftarlarının stadyumdan geç çıkarılması ile ortamı biraz olsun yumuşatabileceğimizi ve tüm barışçıl futbolseverlerin iyi bir akşam geçirmesini umuyoruz." (Milliyet)

EN ÇOK OKUNANLAR

ABD’li emekli Generalden Türkiye çağrısı
Oktay Derelioğlu'nun karıştığı kavgaya ilişkin yeni görüntüler: "Durup dururken saldırıya uğradım" demişti gerçek çok başka çıktı
Ümit Dikbayır Meral Akşener'e meydan okudu: Bunlar FETÖ yöntemi, şimdi sıra bende
Devlet Bahçeli: Cumhur İttifakı 31 Mart Yerel Seçimleri'ne damga vuracak
Yunan basınında Başkan Erdoğan yankısı: Atina ziyaretini tarihi olarak nitelendirdiler
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
İstanbul'da dehşet! Genç kızı dakikalarca darp ettiler: O anları kameraya kaydedip...
Staj sigortası annelere emeklilik kapısı açıyor
İşte İsrail terörü! Onlarca Filistinli erkeği önce soydular sonra gözaltına aldılar!
Türkiye Kupası'nda ağızları açık bırakan pozisyon! İmkansızı başardı...
ARKADAŞINA GÖNDER
Kopenhag polisinden Galatasaray alarmı!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA