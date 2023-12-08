Okan Buruk'tan maç sonu önemli açıklamalar! "Yusuf Sarı'nın birebirdeki başarısı..."

"TÜRK FUTBOLUNDA BEK YETİŞTİREMİYORUZ"

Okan Buruk, son 2 maçta sol bekte kullandığı hücum oyuncusu Barış Alper Yılmaz'ın sok beke alıştıkça daha iyi olacağını söyledi.

Bek pozisyonunun Türk futbolunun genel sorunu olduğunu aktaran Buruk, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türk futbolunda bek yetiştiremiyoruz. Milli takımda da aynı sıkıntıları yaşıyoruz. Milli takımda sol bekte şu anda Ferdi Kadıoğlu oynuyor. O da on numaradan, kanattan beke evrilen bir hücum oyuncusu. Bu örnekleri görüyoruz. Bunun için zaman da lazım. Oyuncunun bu rolü kabul etmesi ve oynadıkça daha iyi duruma gelmesi bizi sevindirir. Barış'ta da bu potansiyel var. Birebirde, hem öne hem de geriye koşularda etkili olabiliyor. Fiziksel olarak herkesle başa baş oynayabilecek, yüksek topta etkili olabilecek bir futbolcu. Ancak tecrübe lazım. Bugün ligin en formda sağ kanat oyuncusuna karşı oynadı. 2-3 hatası oldu ama genelde iyi bir performans ortaya çıkardı."

Sol bek oyuncuları Angelino ve Kazımcan Karataş'ın performanslarıyla ilgili soru üzerine Buruk, "Angelino ile ilgili konu kendisiyle paylaşıldı. Türkiye'de yerli oyuncu ile oynamak istediğimizi söyledik. O da bunu biliyor ve esktra çalışmalar yapıyor. Angelino, hem anlaşabileceğimiz hem de olumlu reaksiyon veren bir oyuncu. Kazımcan genç bir futbolcu. Oynadıkça gelişecek. Süre vermeye çalışıyoruz. Daha iyi olduğu süre içinde ona şans gelecek. Barış'ın geçen haftaki hücum ve savunma performansı bizi onunla başlamaya itti." değerlendirmesinde bulundu.