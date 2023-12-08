Ricardo Quaresma: Futbolu Beşiktaş’ta bırakmak istiyorum

Beşiktaş'ın iz bırakan futbolcularından Ricardo Quaresma, Fenerbahçe derbisi öncesi yayıncı kuruluşa açıklamalar yaptı. Futbola sahada veda etmek istediğini aktaran Quaresma, Beşiktaş'ın kendisi için çok özel olduğunu kaydetti. Portekizli yıldız, yeşil sahalara Beşiktaş'ta veda etmenin kendisi için inanılmaz olacağını aktardı.

Beşiktaş'tan teklif gelmesi durumunda 'evet' diyeceğini söyleyen Ricardo Quaresma, her gün idman yaptığını belirtti. 40 yaşındaki Portekizli şöyle konuştu:

"Hayallerimden biri futbola Beşiktaş formasıyla, dolu bir stadyum önünde bırakmak. Teklif gelirse hiç düşünmem hemen 'evet' derim."

QUARESMA'DAN DERBİ YORUMU

Beşiktaş-Fenerbahçe derbisiyle ilgili de konuşan Ricardo Quaresma, "Derbide Beşiktaş kazansın, şampiyon olsun, hak ettiği yerlerde olsun istiyorum. Beşiktaş'ı çok özledim. Derbi çok özel olacak." diyerek sözlerini noktaladı.

"FUTBOLU VE ANTRENÖR HAYATI FARKLI"

Futbola veda ettikten sonra futbolun içinde kalmak ve antrenör olmak istediğini dile getiren Ricardo Quaresma, "Daha çok teknik ekibe entegre olmak isterdim. Hem kulübü geliştirmek hem de antrenör hayatını anlamak adına bu ekibin içinde olmak isterdim. Çünkü, futbolcu ve antrenör hayatı birbirinden farklı şeyler. Şu an tamam karar veremedim. Önceliği futbolu saha içinde bırakma şansı elde etmek olurdu." ifadelerini kullandı.