Sabah Spor yazarları Fatih Doğan ve Gürcan Bilgiç Beşiktaş-Fenerbahçe Derbisini masaya yatırdı

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Beşiktaş, sahasında Fenerbahçe ile kozlarını paylaşacak. Karşılaşma öncesi SABAH Spor yazarları Fatih Doğan ve Gürcan Bilgiç, derbiyle ilgili soruları yanıtladı. İşte derbinin geniş çaplı analizi ve tüm ifadeler...



FATİH DOĞAN



ÜÇ EFSANE DE BU HAVAYI İYİ BİLİR



1- Beşiktaş, yeni bir başlangıç peşinde ve F.Bahçe maçını fırsat olarak görüyorlar. Gerek Feyyaz Uçar gerek Samet Aybaba gerekse kariyerinde F.Bahçe'ye karşı birçok derbiye çıkmış Rıza Çalımbay bu hayali gerçeğe dönüştürmek için var gücüyle çalışıyorlar. Ancak takım bunu kaldırır mı, yeşil zemine yansıtır mı, bundan emin değilim. Beşiktaş adına çok risk var ama siyah-beyazlıların 2-3 hafta önceye göre moral ve motivasyon olarak daha iyi olduğunun altını çizmeliyim.



KİLİT NOKTA DEFANS ZAFİYETİ



2- Fenerbahçe, Türkiye'nin en dinamik orta sahalarından birine kavuşmuştu. Geride İsmail Yüksek, sağında Fred, önlerinde Szymanski, hem kaliteli hem topla ilişkisi iyi hem de fiziksel performansı yüksek bir orta saha. Rakiplerine zor anlar yaşatıyorlardı. Ne zaman ki Fred sakatlandı, Szymanski yoruldu, İsmail gereğinden fazla riskler almaya başladı, Fenerbahçe'nin ritmi düştü. Sivas maçında gördük ki Fred'in gelişi F.Bahçe'deki düşüşü sona erdirdi. Ancak F.Bahçe'nin de Beşiktaş'ın da defansında ciddi baskı karşısında zorlanacak zafiyetler var. Derbinin kilit noktası bu olacak. Savunmadaki uyumsuzlular, değişimin getirdiği zafiyetleri kullanan hücumcular sonucu direkt etkileyecek.



GOLLÜ BERABERLİK KOKUSU!



3- Maç F.Bahçe'nin stadında oynansa net F.Bahçe'yi favori görürdüm. Ancak yeni başkan, yeni ekip, seyircinin yüksek motivasyonu, 12. adamın oyuna etkisini göz ardı edemeyiz. Derbi bir gollü beraberlik havası verse de Beşiktaş'ın seyirci farkıyla bir adım önde olduğunu düşünüyorum.



F.BAHÇE DİNAMİK VE AGRESİF



4- F.Bahçe'nin orta sahası Beşiktaş'a göre daha dinamik ve agresif. Siyah-beyazlılar 6 numara problemini çözemedi. Amir'in topla ilişkisi iyi olsa da fiziksel olarak yeterli değil ve çapa görevini üstlenemiyor. Chamberlain ve Gedson'un yanında Onana, Amir yerine mevcutlar içinde daha makul geliyor. Buna karşılık F.Bahçe'nin orta saha üçüncü bölge kıyaslamasında Aboubakar'ın bireysel yetenekleriyle derbi için daha güçlü durduğunu söyleyebilirim. Şu soruyu sormam gerek; Rosier, Masuaku gibi oyuncular sakatlıktan kurtuldular mı? Oynayacaklar mı? Oynasalar ne kadar katkı sağlayacaklar? Bu soruların cevabını bilmeden hücum hattının ne kadar destekleneceğini bilmiyorum.



SAHANIN YILDIZI TARAFTAR OLUR



5- Beşiktaş'ın en büyük silahı kesinlikle taraftarı... Şu anda en formda, en motive faktör taraftar. 30 saniyede 12 bin bileti tükettiler. Eğer enerjilerini doğru şekilde sahaya yansıtırlarsa ki öyle gözüküyor derbinin yıldızı olmaya adaylar.



DÜNYA ŞAMPİYONASI YÖNETTİ

6- Hakemleri yapay zeka atıyordu. Atilla Karaoğlan da gördüğüm kadarıyla çok sıkıntılı gözükmüyor. Benim gözümde gördüğünü çalan bir hakem izlenimi var. Umarım VAR da Karaoğlan da görevini en iyi şekilde yapıp adaleti sağlar, hak eden kazanır. Hakemlerin hatalarıyla maç bir yerden öbür tarafa gitmez. Atilla Karaoğlan gözükara, gördüğünü çalan bir hakem. Tahminimce Galatasaray derbisine hazırlanıyor. Ligde son maçına 21 Ekim'de çıktı. Endonezya'da U17 Dünya Şampiyonası'nı yönettiği için uzun süredir ligde yok. Şampiyona dönüşü ilk maçı olacak. Orada da iyi maçlar yönetmişti.



GÜRCAN BİLGİÇ



KİMSE BİR ANDA MARADONA OLMAZ!



1- Derbilerde sahasında oynayan takım, maça her zaman favori başlar. Taraftarının gücü, maçın anlamı bunu gerektirir. Sonrasında maç kimin iyi olduğuna bir karar verir. Kötü sezon-yeni yönetim; kardeş ikilidir. Bir değişimi herkes bekler. Daha enerjik, istekli, dirençli bir Beşiktaş izleyeceğiz. Ama yönetim değişince, ya da prim artınca kimse "Maradona" olmuyor.



TANSİYON FRED'E BAĞLI



2- Soluk aldılar diyebiliriz. Eski güvenlerinin geri geldiğini hissettirdiler. Fred takımın önde baskısında veya baskı yediğinde ne kadar önemli ve alternatifsiz olduğunu bir kez daha gösterdi. Takımın "tansiyonu" Fred'e bağlı. Deplasmandaki derbide "beraberlik" iyi skordur. Ama Fenerbahçe sahasında Trabzonspor'a kaybetti. Telafi etmek istiyorsa, bu maçı kazanmalı.



ÇALIMBAY YENİLMEMEK İSTER!



3- Şunu iyi bilelim; psikolojik bir maç izleyeceğiz. Elbette planlar yapılacaktır ama mental olarak daha sağlam olan ayakta kalacak. İki takım oyuncuları da büyük baskı altındalar. Seyircisi önünde Rıza Çalımbay önce yenilmemek isteyecek doğal olarak. Böyle bir ortamı daha önce yaşamış oyuncularda olmalı gözler. Tadic, Dzeko, İrfan Can ve Fred maçı doğru yaşamalı. Mert Günok, Necip, Gedson ve Aboubakar da Beşiktaş'ın tecrübelileri. Kim oyuna ağırlık koyarsa, maçı takımına döndürür.



ORTA SAHAYA BASKI YAPILACAK



4- Stoperleri görünür yapacak şey, maçın temposu. Yüksek olursa defansların kalitesine baktığımızda "şov" yaparlar. Klasiktir ama dengeyi sağlayan orta sahalar. Fenerbahçe'yi taşıyan iki koltuk değneği; bekleri... İki teknik adam da orta sahalara baskı yapacak, kontrollü oyuna izin vermek istemeyecektir.



YÖNETİMİ DE TRİBÜN GÖNDERDİ



5- Müthiş bir atmosfer bekliyorum. Zira Ahmet Nur Çebi yönetimini gönderen bu tribünler oldu. Dolayısıyla yeni gelene sahip çıkmak zorundalar. Eğer doğru sinerji yaratır, oyunculardan da yanıt alırlarsa, geçen haftaların acısını sineye çekebilirler. Hatta yeni başkan Hasan Arat'a hareket alanı bile açılır, riskli kararları daha rahat alabilir. Fenerbahçe taraftarları da tribünü özlemişlerdi.



EN AZ YIPRANMIŞINI BULDULAR



6- Hepimiz bekliyorduk Atilla Karaoğlan ismini. Ortada hakem kalmadı. En az yıpranmışını buldular. Sürpriz olmadı açıkçası. İşi zor. Çok temaslı ve gergin bir maç olacak. Kartlarını titiz kullanmazsa, iki takım da maçı 11 kişi bitiremez. Oyuncular sürekli kendini yere atacak ve ona bakacaklar. Baskı altına almaya çalışacaklar. Yani; zor dostum, zor...