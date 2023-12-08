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Giriş Tarihi: 8.12.2023 23:38

Serkan Damla: Belirli bir oyun anlayışımız vardı

Serkan Damla: Belirli bir oyun anlayışımız vardı

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında deplasmanda Galatasaray'a 3-1 yenilen Yukatel Adana Demirspor'un yardımcı antrenörlerinden Serkan Damla, yeniden eski oyun felsefelerine dönmek istediklerini söyledi.

Teknik direktör Patrick Kluivert ile yolların ayrılmasından sonra takımın başında yer alan Damla, RAMS Park'ta yapılan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Müsabakaya istedikleri gibi başlayamadıklarını aktaran Damla, "İlk yarı, planladığımız şekilde gitmedi. Galatasaray'ı ikinci bölgede karşılayıp hızlı oyuncularımızla pozisyona girmek istedik ama bunu gerçekleştiremedik. İkinci yarıda bunları yapmaya başladık. İkinci golü de bulabilirdik. Pozisyonlara girdik ama gol olmadı. Mağlup olduk. Önümüze bakacağız." diye konuştu.

Eski performanslarına dönmek istediklerini aktaran Serkan Damla, "Belirli bir oyun anlayışımız vardı. Onu tekrar oturtmaya, oyunumuzu geliştirmeye çalışıyoruz. Beraber oynamayı seven bir takımız. Yeniden o kimliğimize bürünmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

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Serkan Damla: Belirli bir oyun anlayışımız vardı
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