SON DAKİKA BEŞİKTAŞ HABERİ: Kartal’da savunma alarmı

Kritik derbi için teknik direktör Rıza Çalımbay savunmaya çare arıyor. Deneyimli teknik adam, Colley'in sakatlığı ile bir kez daha sarsılırken Rosier ve Masuaku'nun yokluğunda iki bekini de zorunlu olarak kesinleştirdi. Siyah-Beyazlılar, Fenerbahçe'ye karşı sağ bekte Onur Bulut, sol bekte ise Umut Meraş ile başlayacak.
Sakatlıktan çıkan Eric Bailly takımla birlikte çalışmalara dönerken fiziksel eksiklerini gidermek için yoğun çaba sarf ediliyor. Ancak derbide ilk 11'de başlaması zor gözüküyor. Kaptan Necip'in stoperde oynamasına kesin gözüyle bakılırken teknik heyet Amartey ile Colley arasında sakatlık durumuna göre tercih yapacak.
4 İSİM YOK, COLLEY ZOR
Beşiktaş'ta derbi öncesinde sakatlıklar yine en büyük problem... Siyah-Beyazlılar dün resmi siteden Arthur Masuaku, Valentin Rosier, Milot Rashica ve Yakup Arda Kılıç'ın F.Bahçe maçında forma giyemeyeceğini duyurdu. Sağ dizinden sakatlık yaşayan Omar Colley'in ise dizinde gerilme ve kemik ödemi tespit edildiği açıklandı ve kararın maç günü verileceğine vurgu yapıldı.
TRANSFER TURU BİTTİ
Bu arada Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, transfer turundan döndü. Göreve başlar başlamaz soluğu Fransa'da alan Arat, PSG yönetimi ile görüşüp satış listesine koyulacak oyuncular ve maliyetleri ile ilgili bilgi aldı. Yeni başkanın ilerleyen günlerde futbolcularla görüşmek için bir kez daha Fransa'ya gitmeyi planladığı belirtildi.