Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri SON DAKİKA BEŞİKTAŞ HABERİ: Kartal'da savunma alarmı
Giriş Tarihi: 8.12.2023 09:04 Son Güncelleme: 8.12.2023 09:28

SON DAKİKA BEŞİKTAŞ HABERİ: Kartal'da savunma alarmı

Ogün ŞAHİNOĞLU
SON DAKİKA BEŞİKTAŞ HABERİ: Kartal’da savunma alarmı

Beşiktaş'ta kaptan Necip Uysal stoperdeki banko isim... Omar Colley- Daniel Amartey ve Eric Bailly arasında sakatlığa göre tercih yapılacak.

Kritik derbi için teknik direktör Rıza Çalımbay savunmaya çare arıyor. Deneyimli teknik adam, Colley'in sakatlığı ile bir kez daha sarsılırken Rosier ve Masuaku'nun yokluğunda iki bekini de zorunlu olarak kesinleştirdi. Siyah-Beyazlılar, Fenerbahçe'ye karşı sağ bekte Onur Bulut, sol bekte ise Umut Meraş ile başlayacak.

Sakatlıktan çıkan Eric Bailly takımla birlikte çalışmalara dönerken fiziksel eksiklerini gidermek için yoğun çaba sarf ediliyor. Ancak derbide ilk 11'de başlaması zor gözüküyor. Kaptan Necip'in stoperde oynamasına kesin gözüyle bakılırken teknik heyet Amartey ile Colley arasında sakatlık durumuna göre tercih yapacak.

4 İSİM YOK, COLLEY ZOR
Beşiktaş'ta derbi öncesinde sakatlıklar yine en büyük problem... Siyah-Beyazlılar dün resmi siteden Arthur Masuaku, Valentin Rosier, Milot Rashica ve Yakup Arda Kılıç'ın F.Bahçe maçında forma giyemeyeceğini duyurdu. Sağ dizinden sakatlık yaşayan Omar Colley'in ise dizinde gerilme ve kemik ödemi tespit edildiği açıklandı ve kararın maç günü verileceğine vurgu yapıldı.

TRANSFER TURU BİTTİ
Bu arada Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, transfer turundan döndü. Göreve başlar başlamaz soluğu Fransa'da alan Arat, PSG yönetimi ile görüşüp satış listesine koyulacak oyuncular ve maliyetleri ile ilgili bilgi aldı. Yeni başkanın ilerleyen günlerde futbolcularla görüşmek için bir kez daha Fransa'ya gitmeyi planladığı belirtildi.

EN ÇOK OKUNANLAR

ABD’li emekli Generalden Türkiye çağrısı
Oktay Derelioğlu'nun karıştığı kavgaya ilişkin yeni görüntüler: "Durup dururken saldırıya uğradım" demişti gerçek çok başka çıktı
Ümit Dikbayır Meral Akşener'e meydan okudu: Bunlar FETÖ yöntemi, şimdi sıra bende
Devlet Bahçeli: Cumhur İttifakı 31 Mart Yerel Seçimleri'ne damga vuracak
Yunan basınında Başkan Erdoğan yankısı: Atina ziyaretini tarihi olarak nitelendirdiler
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Türkiye Kupası'nda ağızları açık bırakan pozisyon! İmkansızı başardı...
Yunanistan ile yeni dönem: 7 günlük vize muafiyeti
Sabah Namazı Nasıl Kılınır - Sabah Namazı Kaç Rekat, Kadın ve Erkek İçin Farzı ve Sünnetinin Kılınışı Nasıl?
EYT’den emekli olamayanlara kritik uyarı: Sigorta giriş tarihi yetmez eksik primi tamamlayın
ARKADAŞINA GÖNDER
SON DAKİKA BEŞİKTAŞ HABERİ: Kartal'da savunma alarmı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA