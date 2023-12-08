SON DAKİKA BEŞİKTAŞ HABERİ: Kartal’da savunma alarmı

Kritik derbi için teknik direktör Rıza Çalımbay savunmaya çare arıyor. Deneyimli teknik adam, Colley'in sakatlığı ile bir kez daha sarsılırken Rosier ve Masuaku'nun yokluğunda iki bekini de zorunlu olarak kesinleştirdi. Siyah-Beyazlılar, Fenerbahçe'ye karşı sağ bekte Onur Bulut, sol bekte ise Umut Meraş ile başlayacak.

Sakatlıktan çıkan Eric Bailly takımla birlikte çalışmalara dönerken fiziksel eksiklerini gidermek için yoğun çaba sarf ediliyor. Ancak derbide ilk 11'de başlaması zor gözüküyor. Kaptan Necip'in stoperde oynamasına kesin gözüyle bakılırken teknik heyet Amartey ile Colley arasında sakatlık durumuna göre tercih yapacak.