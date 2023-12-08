Ve Arda Güler, Real Madrid’de sahne alıyor!

Fenerbahçe'nin yeni sezon öncesi 20+10 milyon Euro karşılığında Real Madrid'e sattığı Arda Güler'in İspanya macerası son derece talihsiz başladı. Real Madrid'de art arda sakatlıklar yaşayan Arda Güler henüz resmi maçta forma giyemedi.
La Liga'daki Rayo Vallecano ve Şampiyonlar Ligi'ndeki Braga maçlarında kadroda yer alan Arda Güler, Ancelotti'den süre alamamıştı. AS'ta yer alan habere göre Arda Güler'in sakatlığı hızla iyileşiyor. Haberde milli futbolcunun çıkacağı ilk maçla ilgili bilgi de geçildi.
Arda Güler'in 17 Aralık tarihindeki Villarreal maçında sahada olması bekleniyor. Real Madrid 15 haftası geride kalan LaLiga'da 38 puanla zirvede yer alıyor.