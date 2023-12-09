Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinin röntgeni

Trendyol Süper Lig'de bugün kalplerin Dolmabahçe'de atacağı kritik derbide Beşiktaş ile Fenerbahçe kozlarını paylaşacak. İşte öne çıkan rakamlar:
BASKIYLA GOLDE KANARYA LİDER
Rakip yarı sahada yaptığı baskının sonucunu en iyi Fenerbahçe alıyor. Presle kazandığı 141 topun 28'ini şutla bitirip 8'inde tabelayı değiştiren sarı-lacivertli takım, ligin açık ara en iyi ekibi durumunda. 134 kez kaptığı topun 19'unu şutla tamamlayan Beşiktaş, bu değerde rakip fileleri sadece 1 kez havalandırabildi.
KALECİLERİN AL BİRİNİ VUR ÖTEKİNE
Fenerbahçe'de Dominik Livakovic ile Beşiktaş'ta Mert Günok kurtarış yüzdeleriyle ligin dibinde yer alıyor. İki eldiven de isabet eden 23 şutunun 14'üne izin vermezken, %61'lik değerle 22 file bekçisi arasında 20. sırayı paylaştı.
DURAN TOPTA ŞANSLAR EŞİT
İki ekibin öne çıkan noktalarının başında duran toplar geliyor. Fenerbahçe bu şekilde sadece 2 gol yerken, Beşiktaş, ağlarında 4 gole engel olamadı. Atılanlarda ise Kara Kartal rakiplerinin filelerini 6 kez sarsarken Kanarya ise 5 defa havalandırmayı başardı.
GOLLERİN %81'İ İLERİ DÖRTLÜDEN
Fenerbahçe'nin ileri dörtlüsü Dzeko (11), Szymanski (7), Tadic (6) ve İrfan Can (6) ağları 30 kez bulurken 37 golün %81'ini kaydetti. Beşiktaş'ta Aboubakar ligde en fazla golü (4) Kanarya'ya atarken, bu sezon 4 kez sarstı. Cenk 3, Muleka ile Rashica da 2'şer golle destek verdi.
İSABETLİ ŞUTTA ZİRVEDE
Şut ve isabet değerlerinde de Fenerbahçe önde bulunuyor. Kanarya, maç başı şut (16,4) karnesinde ikinci olurken çerçeveyi bulan şutta (6,7) zirveyi gördü. Beşiktaş'ta durum daha farklı. Attığı 13.3 şutla ligde 5. sıradaki Rıza Çalımbay'ın takımı, 4.7 isabetli şut değeriyle 7. oldu.
TARAFTARIYLA KANATLANIYOR
İsmail Kartal'ın takımı F.Bahçe, deplasmanda oynadığı 6 maçta 5 galibiyet-1 beraberlik alarak hiç gol yemedi. Bu sezon 4 kez kaybeden Beşiktaş, tüm yenilgilerini dışarıda alırken taraftarı önündeki 6 müsabakada kaybetmedi (5G-1B).
SONLARA & BAŞLARA DİKKAT!
Kalesinde bu sezon 10 gol gören Fenerbahçe, ilk yarının son 15'i (3) ile ikinci devrenin ilk 15'i (4) arasında filelerini tam 7 kez düşürdü. 16 gol yiyen Rıza Çalımbay'ın ekibi Beşiktaş, 16-30 ile 46-60. dakikalar içerisinde ağlarında 10 gole engel olamadı.
ÖNE GEÇMEK KANARYA'NIN İŞİ
12 kez ilk golü atan taraf olan Fenerbahçe, hepsinden zaferle çıkarken Beşiktaş, bu değerde 10 kez öne geçtiği karşılaşmalarda 8 galibiyet-1 beraberlik- 1 yenilgiyle 5 puanı çimlere gömdü.