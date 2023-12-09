Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinin röntgeni

GOLLERİN %81'İ İLERİ DÖRTLÜDEN

Fenerbahçe'nin ileri dörtlüsü Dzeko (11), Szymanski (7), Tadic (6) ve İrfan Can (6) ağları 30 kez bulurken 37 golün %81'ini kaydetti. Beşiktaş'ta Aboubakar ligde en fazla golü (4) Kanarya'ya atarken, bu sezon 4 kez sarstı. Cenk 3, Muleka ile Rashica da 2'şer golle destek verdi.

İSABETLİ ŞUTTA ZİRVEDE

Şut ve isabet değerlerinde de Fenerbahçe önde bulunuyor. Kanarya, maç başı şut (16,4) karnesinde ikinci olurken çerçeveyi bulan şutta (6,7) zirveyi gördü. Beşiktaş'ta durum daha farklı. Attığı 13.3 şutla ligde 5. sıradaki Rıza Çalımbay'ın takımı, 4.7 isabetli şut değeriyle 7. oldu.