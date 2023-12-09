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Giriş Tarihi: 9.12.2023 21:50

Chamberlain 4. golünü kaydetti

Chamberlain 4. golünü kaydetti

Beşiktaş’ın İngiliz futbolcusu Alex Oxlade-Chamberlain, Fenerbahçe derbisinde attığı golle bu sezonki gol sayısını 4'e çıkardı.

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Beşiktaş sahasında Fenerbahçe'ye 3-1'lik skorla kaybetti. Siyah-beyazlıların golünü 24. dakikada penaltından Oxlade-Chamberlain kaydetti. İngiliz futbolcu, bu golle siyah-beyazlılardaki gol sayısını 4'e çıkardı. Fenerbahçe derbisinde kadar Süper Lig'de 12 maça çıkan tecrübeli futbolcu, Kayserispor, Galatasaray ve MKE Ankaragücü ağlarını havalandırmıştı.

Avrupa Konferans Ligi eleme ve grup aşamasında da 5 mücadelede görev alan Chamberlain'in bu kulvarda gol ya da asisti bulunmuyor.

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Chamberlain 4. golünü kaydetti
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