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Giriş Tarihi: 9.12.2023 21:54

Dusan Tadic’ten derbide 1 gol, 1 asist

Dusan Tadic’ten derbide 1 gol, 1 asist

Fenerbahçe’nin Sırp futbolcusu Dusan Tadic, Beşiktaş derbisinde 1 gol, 1 asistle galibiyetin mimarı oldu. 35 yaşındaki futbolcu, sarı-lacivertli formayla 11. golüne imza attı.

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Beşiktaş'ı 3-1 mağlup etti. Sarı-lacivertlilerin Sırp futbolcusu Dusan Tadic, 10. dakikada Edin Dzeko'ya asist yaparken, 63. dakikada ise penaltıdan topu filelere gönderdi. Bu sezon Fenerbahçe'nin hücumdaki en etkili isimlerinden biri olan Tadic, ligde 7. golüne imza atarken, asist sayısını da 6'ya yükseltti. Tadic, 90+2. dakikada ise bir penaltıdan yararlanamadı.

35 yaşındaki futbolcu, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde de takımı adına 4 gol kaydetti. Mücadeleye 11'de başlayan Tadic, 90 dakika sahada kaldı.

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Dusan Tadic’ten derbide 1 gol, 1 asist
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