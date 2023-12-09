Dusan Tadic’ten derbide 1 gol, 1 asist

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Beşiktaş'ı 3-1 mağlup etti. Sarı-lacivertlilerin Sırp futbolcusu Dusan Tadic, 10. dakikada Edin Dzeko'ya asist yaparken, 63. dakikada ise penaltıdan topu filelere gönderdi. Bu sezon Fenerbahçe'nin hücumdaki en etkili isimlerinden biri olan Tadic, ligde 7. golüne imza atarken, asist sayısını da 6'ya yükseltti. Tadic, 90+2. dakikada ise bir penaltıdan yararlanamadı.

35 yaşındaki futbolcu, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde de takımı adına 4 gol kaydetti. Mücadeleye 11'de başlayan Tadic, 90 dakika sahada kaldı.