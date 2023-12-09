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Giriş Tarihi: 9.12.2023 19:40

Fenerbahçe’de Samet Akaydin cezalı duruma düştü

DHA
Fenerbahçe’de Samet Akaydin cezalı duruma düştü

Fenerbahçeli futbolcu Samet Akaydin, Konyaspor maçında görev alamayacak.

Süper Lig'in 15'inci haftasında Beşiktaş, Fenerbahçe'yi konuk etti. Tüpraş Stadı'nda saat 19.00'da başlayan derbi maçta hakem Atilla Karaoğlan düdük çaldı. Mücadelenin 21'inci dakikasında Cenk Tosun, Samet Akaydın'ın ceza sahasındaki müdahalesiyle yerde kaldı.

Mücadelenin hakemi Atilla Karaoğlan, penaltı noktasını gösterirken Samet, sarı kart gördü. Derbi maç öncesinde sarı kart ceza sınırında yer alan Samet Akaydın, cezalı duruma düştü.

Samet, ligin 16'ncı haftasında 17 Aralık Pazar günü oynanacak Konyaspor mücadelesinde yer alamayacak.

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Fenerbahçe’de Samet Akaydin cezalı duruma düştü
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