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Giriş Tarihi: 9.12.2023 21:49

Gedson Fernandes ve Umut Meraş, derbiye devam edemedi

Gedson Fernandes ve Umut Meraş, derbiye devam edemedi

Beşiktaş’ın Portekizli futbolcusu Gedson Fernandes ve Umut Meraş, yaşadıkları sakatlık sonrası Fenerbahçe maçına devam edemedi.

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Beşiktaş, evinde mücadele ettiği Fenerbahçe'ye 3-1 mağlup oldu. Son haftalarda sakatlıkların bir hayli fazla olduğu siyah-beyazlılarda derbide de iki sakatlık şoku yaşandı. Maçın ilk yarısında sakatlanan Gedson Fernandes ve Umut Meraş oyuna devam edemedi. Girdiği bir ikili mücadele sonrası yerde kalan Gedson, yerini 39. dakikada Salih Uçan'a bıraktı. İlk yarının bitimine az bir süre kala sakatlık yaşayan Umut Meraş'ın yerine ise ikinci yarının başında Tayfur Bingöl görev almaya başladı.

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Gedson Fernandes ve Umut Meraş, derbiye devam edemedi
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