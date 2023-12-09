İsmail Kartal'dan dev derbi sonrası flaş sözler! "1 hafta müsaade istedi ailesiyle görüştü"

Beşiktaş'ın yeni yönetimini tebrik eden ve Rıza Çalımbay ile ekibine başarılar dileyen Kartal, Fred'in oyun içinde bağlantıları sağlamada çok başarılı olduğunu ve sezgileri sayesinde fark oluşturduğunu da aktardı.

Samet'in iyi bir maç çıkardığını anlatan Kartal, gördüğü sarı karta ilişkin soruya, "Ferdi'nin bir pozisyonu oldu hakemin görüp görmediğini anlamadım. Bir ayağım çizginin bir karış dışında diğer ayağım ise içerdeydi. Hocam bu böyle değil dedim sarı kart gösterdi. Neden dedim çizgi ihlali olduğunu söyledi." şeklinde yanıt verdi.

Futbolcuların çok fazla maç yaptığını ve bunun değişmesi gerektiğini de sözlerine ekleyen Kartal, Serdar Aziz'in henüz yüzde yüz hazır olmadığını ve bu hafta takımla idmanlara başlamasını beklediklerini ifade etti.