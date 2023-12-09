Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Kocaelispor deplasmanda Bandırma'yı 3 golle geçti
Giriş Tarihi: 9.12.2023 16:23

Kocaelispor deplasmanda Bandırma'yı 3 golle geçti

AA
Kocaelispor deplasmanda Bandırma’yı 3 golle geçti

Trendyol 1. Lig'in 15. haftasında Kocaelispor, Teksüt Bandırmaspor'u deplasmanda 3-0 mağlup etti.

Teksüt Bandırmaspor 0 - 3 Kocaelispor

Stat: Bandırma 17 Eylül
Hakemler: Ömer Faruk Turtay, Kemal Mavi, Oğuz Kaan Çalışır

Teksüt Bandırmaspor: Gkelios, Djitte, Emre Batuhan Adıgüzel, Mulumba (Dk. 46 Emirhan Aydoğan), Metehan Mimaroğlu (Dk. 62 Soukou), Jozefzoon, Rahmetullah Berişbek, Levent Ayçiçek (Dk. 70 Doğan Can Davas), Sergen Piçinciol, Mehmet Özcan (Dk. 40 Harris), Taha Batuhan Yayıkcı
Kocaelispor: Gökhan Değirmenci, Emir Ortakaya, Yusuf Cihat Çelik (Dk. 70 Yusuf Emre Gültekin), Candeias, Atila Turan, Mert Çölgeçen (Dk. 83 Kouakou), Mehmet Yılmaz (Dk. 83 Yusuf Abdioğlu), Amaral (Dk. 62 Cem Ekinci), Burak Öksüz, Barış Alıcı (Dk. 70 Fofana), Souza

Goller: Dk. 20 Amaral, Dk. 33 Tanque, Dk. 51 Barış Alıcı (Kocaelispor)
Kırmızı kart: Dk. 75 Tanque (Kocaelispor)
Sarı kart: Dk. 43 Mehmet Yılmaz (Kocaelispor)

EN ÇOK OKUNANLAR

ABD’li emekli Generalden Türkiye çağrısı
SON DAKİKA | BM Genel Sekreteri Guterres'ten 'Gazze' açıklaması: Bunun sonuçları çok yıkıcı olur
Son dakika | ABD'den BM'de skandal karar: Gazze ateşkesini veto ettiler
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
SON DAKİKA | Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan Gazze mesajı: Bölgesel devletler sorunu sahiplenmeli!
BUCM
Kentsel dönüşüm tezgahı deşifre oldu! Mansur Yavaş’ın maskesi düştü
Akşener döner mi?
TBMM Başkanı Kurtulmuş: Filistin'de öldürülen her çocuğun elindeki kanda ABD yönetiminin de payı vardır
Mauro İcardi neden dokunulmaz?
ARKADAŞINA GÖNDER
Kocaelispor deplasmanda Bandırma'yı 3 golle geçti
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA