Miguel Crespo: "Bu sene şampiyonluğu alabileceğimize inanıyoruz"

"OYNADIĞIM ZAMAN ELİMDEN GELENİ YAPIYORUM"

Forma şansı geldiğinde elinden gelenin en iyisini yaptığını aktaran Crespo, "Sezon basında çok süre almıyordum. Gelecek fırsatı bekledim. En iyi şekilde çalıştım. Hem kendime hem çalışmalarıma inanıyorum hem de hocanın bana güvendiğini biliyordum. Fırsatı geldiğinde elimden gelenin en iyisini yaptım. Oynadığımda elimden geleni yapıyorum. Her zaman en önemlisi Fenerbahçe" diye konuştu.