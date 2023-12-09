Rıza Çalımbay: Kazanmak için tüm riskleri alacağız

Beşiktaş Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, katıldığı "Az Önce Konuştum" adlı TV programında Fenerbahçe derbisinde hedeflerinin galibiyet olduğunu söyledi.

Deneyimli çalıştırıcı, "Bizim kazanmaya çok ihtiyacımız var. İşimiz zor ama zoru kolay yapmak için üç puan almamız gerekiyor. Kazanmaktan başka bir düşüncemiz yok. Gerekirse tüm riskleri alacağız. Taraftarı da kazanmak için galip gelmemiz lazım. Beşiktaş taraftarı önünde oynamak da çok güzel ama bizim işlerin iyi ve kötü yanları var. Taraftarı arkana almak çok önemli" ifadelerini kullandı.