Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Rıza Çalımbay: Kazanmak için tüm riskleri alacağız
Giriş Tarihi: 9.12.2023 11:07 Son Güncelleme: 9.12.2023 11:16

Rıza Çalımbay: Kazanmak için tüm riskleri alacağız

SPOR SERVİSİ
Rıza Çalımbay: Kazanmak için tüm riskleri alacağız

Beşiktaş Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Fenerfbahçe derbisi için "Kazanmaktan başka bir düşüncemiz yok. Gerekirse tüm riskleri alacağız" ifadelerini kullandı.

Beşiktaş Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, katıldığı "Az Önce Konuştum" adlı TV programında Fenerbahçe derbisinde hedeflerinin galibiyet olduğunu söyledi.

Deneyimli çalıştırıcı, "Bizim kazanmaya çok ihtiyacımız var. İşimiz zor ama zoru kolay yapmak için üç puan almamız gerekiyor. Kazanmaktan başka bir düşüncemiz yok. Gerekirse tüm riskleri alacağız. Taraftarı da kazanmak için galip gelmemiz lazım. Beşiktaş taraftarı önünde oynamak da çok güzel ama bizim işlerin iyi ve kötü yanları var. Taraftarı arkana almak çok önemli" ifadelerini kullandı.

EN ÇOK OKUNANLAR

ABD’li emekli Generalden Türkiye çağrısı
SON DAKİKA | BM Genel Sekreteri Guterres'ten 'Gazze' açıklaması: Bunun sonuçları çok yıkıcı olur
Son dakika | ABD'den BM'de skandal karar: Gazze ateşkesini veto ettiler
SON DAKİKA | Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan Gazze mesajı: Bölgesel devletler sorunu sahiplenmeli!
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Vladimir Putin, 2024'te aday olacak mı? Dünyaya ilan etti!
Son dakika haberi: Zorlu karşılaşmada kazanan Galatasaray! Cimbom, Adana Demirspor maçı sonrası liderliği ele geçirdi
Antalya'da kahreden kaza! Anne ve oğlu feci şekilde hayatını kaybetti
Finansal İstikrar Komitesi sonrası Bakanlıktan açıklama: Rezervlerde güçlü artış vurgusu
Akşener döner mi?
ARKADAŞINA GÖNDER
Rıza Çalımbay: Kazanmak için tüm riskleri alacağız
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA