Fenerbahçe Petrol Ofisi, derbide Trabzonspor’u tek golle yendi

Mücadelenin ilk yarısı Fenerbahçe Petrol Ofisi'nin baskılı oyunuyla geçti. Ancak sarı-lacivertli ekip bu devrede gol bulamadı. Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0'lık eşitlikle tamamlandı. Fenerbahçe Petrol Ofisi, maçın 81. dakikasında Danielle Steer ile golü bularak 1-0 öne geçti.

Karşılaşma da sarı-lacivertli takımın 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı. Fenerbahçe Petrol Ofisi, ligdeki 11. galibiyetini elde ederek puanını 33'e yükseltirken, Trabzonspor ise 11 puanda kaldı.