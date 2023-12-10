Gümüşhanespor’dan Filistin’e destek için özel forma

Karadeniz ekibi Gümüşhanespor, sahasında grubunun 14'üncü haftasında TM Kırıkkalespor'u konuk etti. Kırmızı beyazlı ekip, TM Kırıkkalespor müsabakasına Gazze halkına destek olmak ve savaşa dur demek için Filistin bayrağı ile Filistin puşili özel tasarımlı bir formayla çıktı.



"SPOR BARIŞI, KARDEŞLİĞİ TEMSİL EDİYOR"

Gümüşhane Belediye Başkanı Ercan Çimen, Gümüşhane'nin her zaman Filistin halkının yanında olduğunu söyleyerek, "Yaklaşık 70 gündür Filistin'in Gazze şehrinde insanlık dramı yaşanıyor. Bu haksızlığa, bu zulme dur demek için biz de Gümüşhanespor için özel forma yaptırdık. Filistin bayrağını ve sembolleri içeren özel bir formamızla sahaya çıktık. Filistin motifli formamızla 90 dakika boyunca göstereceğimiz mücadele ile sesimizi duyurmak istiyoruz. Bu zulme bir son verilmesi gerekiyor. Spor barışı, kardeşliği temsil ediyor. Biz de bu inanışla formamıza Filistin motifleri işledik" ifadelerini kullandı.