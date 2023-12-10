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Giriş Tarihi: 10.12.2023 16:45

İstanbulspor Teknik Direktörü Hakan Yakın: Şansımız yanımızda değildi

İHA
İstanbulspor Teknik Direktörü Hakan Yakın: Şansımız yanımızda değildi

İstanbulspor Teknik Direktörü Hakan Yakın, Alanyaspor maçında şanslarının yanlarında olmadığını söyledi.

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında İstanbulspor, evinde karşılaştığı Alanyaspor'a 1-0 mağlup oldu.

Maçın ardından basın toplantısında konuşan İstanbulspor Teknik Direktörü Hakan Yakın, "Son maçlarımızdan sonra zor olacağını biliyorduk. Bugün iki takımın da heyecanlı olduğunu gördük. Başlangıcımızda istediğimiz oyunu oynayamadık. Daha sonra daha iyi oynamaya başladık. Devre arasına 0-0 girdik. İkinci devre rakibimize pozisyon vermedik ama kendimiz de bulamadık. İki takım da 0-0'dan memnun olurdu. Geçen maçlarda olduğu gibi bu maçta da şansımız yanımızda değildi. Son anda yediğimiz gol oyuncularımızın moralini bozdu. Önümüze bakacağız. Oyuncularımızın morallerini düzeltemeye bakacağız. Maç maç hazırlanacağız. Yolumuza devam edeceğiz" diye konuştu.

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İstanbulspor Teknik Direktörü Hakan Yakın: Şansımız yanımızda değildi
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