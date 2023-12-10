Kayserispor’a Pendikspor da dur diyemedi! Süper Lig’de bir galibiyet daha...

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Recep Uçar'ın ekibi Mondihome Kayserispor evinde Siltaş Yapı Pendikspor'u konuk etti.
RHG Enertürk Enerji Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Kayserispor 2-0 kazanırken goller 61. dakikada Mame Thiam ve 90+1'de Stephane Bahoken'den geldi.
Bu sonuçla birlikte Kayserispor puanını 29'a yükselterek 3. sıradaki yerini korurken, Pendikspor 13 puanla 19. sırada kaldı.
Ligin bir sonraki maç haftasında Kayserispor deplasmanda Fatih Karagümrük'e konuk olurken, Pendikspor sahasında Antalyaspor'u ağırlayacak.