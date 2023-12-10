Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Premier Lig'de Tottenham, Newcastle United'ı 4-1 yendi
Giriş Tarihi: 10.12.2023 22:43

Premier Lig'de Tottenham, Newcastle United'ı 4-1 yendi

AA
Premier Lig’de Tottenham, Newcastle United’ı 4-1 yendi

İngiltere Premier Lig'de oynanan maçta Tottenham, konuk ettiği Newcastle United'ı 4-1 mağlup etti.

Premier Lig'deki 15. hafta maçında ev sahibi ekip, 26. dakikada Iyenoma Udogie ve 38. dakikada Richarlison'ın golleriyle ilk yarıyı 2-0 önde tamamladı.

Tottenham'da Richarlison, 60. dakikada bir gol daha bularak takımını 3-0 öne geçirirken Son Heung-Min'in 85. dakikadaki penaltı golüyle fark 4'e çıktı.

Newcastle United, 90+1'de Joelinton'ın golüyle farkı üçe indirdi. Maçta başka gol olmayınca Tottenham, karşılaşmadan 4-1 galip ayrıldı.

Bu galibiyetle Tottenham puanını 30'a çıkarırken Newcastle United ise 26 puanda kaldı.

EN ÇOK OKUNANLAR

Murat Bardakçı'dan İlber Ortaylı ve Celal Şengör'ün "Filistinliler topraklarını sattı" iddiasına yanıt: Söyledikleri hikaye
4 Avrupa ülkesinden AB'ye Gazze resti! Ortak mektup gönderdiler: Net tavır alın
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Böyle derbi görülmemişti!
Gusül (Boy) Abdesti Nasıl Alınır? - Erkek Ve Kadın Gusül Abdesti Alınışı Anlatımı
Son dakika! Trabzonspor ikinci yarıda bulduğu gollerle Gaziantep’i yıktı! Fırtına 3 puanı 3 golle aldı…
İstanbul’da on binler Filistin için yürüdü: Kahrolsun İsrail!
Allah FIFA’dan razı olsun!
Ukrayna dersleri
Son dakika Fenerbahçe haberi: Bruno Alves SABAH Spor'a konuştu! "Dzeko, Tadic, Fred..."
ARKADAŞINA GÖNDER
Premier Lig'de Tottenham, Newcastle United'ı 4-1 yendi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA