SON DAKİKA GALATASARAY HABERİ: Davinson Sanchez, Kopenhag maçında 11’de

Şampiyonlar Ligi gruplarındaki final maçı öncesinde Galatasaray'a Davinson Sanchez müjdesi geldi. Kolombiyalı stoper, dün antrenmanda takımla birlikte çalıştı.
Uyluk gerilmesi sorunu nedeniyle 3-3'lük Manchester United karşılaşması ile ligde Pendikspor ve Adana Demirspor maçlarını kaçıran 27 yaşındaki oyuncu, salı günü forma giyebilecek. Yeniden sahalara dönmesi ile birlikte Nelsson'un da kulübeye çekilmesi bekleniyor. Bu karşılaşmada Davinson'un yanında Abdülkerim oynayacak.
OKAN BURUK ZİRVEYİ SEVDİ
Galatasaray Teknik Direktörü olarak ilk sezonunda 2.44 puan ortalamasıyla şampiyonluğa ulaşan Okan Buruk, bu sezon çıtayı yükseltti. 15 haftada 13 galibiyet-1 beraberlik- 1 mağlubiyet karnesine sahip Buruk, puan ortalamasını 2.66'ya çıkardı. Sarı-kırmızılı takımın başında 51 lig maçında 41 galibiyet gören başarılı teknik adam, istatistiklerde zirveye abone oldu.
DURSUN ÖZBEK'TEN JEST
Bu arada Galatasaray Sportif A.Ş. Başkan Vekili Erden Timur son dönemde camia içinden eleştiriler aldı ve geri plana çekildi. Timur'la aralarında sorun olmadığını dile getiren Başkan Dursun Özbek, Adana Demirspor maçı öncesinde Florya'ya sürpriz bir ziyarette bulundu. Teknik direktör Okan Buruk ile oyunculara, lig ve Avrupa'daki kritik maçlar öncesinde başarı dileyen Özbek, ayrıca sarı-kırmızılı takımın alacaklarının ödenmesi yönünde de talimat verdi. Adana Demirspor maçı öncesi ödeme yapıldı ve Florya'da huzur sağlandı.
BARIŞ GEÇMİŞİNİ SOLLADI
Öte yandan Galatasaray'da 3. sezonunu geçiren Barış Alper Yılmaz, en fazla şans bulduğu dönemi geçiriyor. 2021-22 sezonunda 6 maça ilk 11 başlayan 23 yaşındaki oyuncu, geçen sezon 9 kez 11'e girmişti. Bu sezon 10'u ilk 11'de 26 karşılaşmaya çıkan milli oyuncu, yeni mevkisi sol bekte sergilediği performansla hocası Okan Buruk'un takdirini kazandı.
BAKAMBU'NUN KEYFİ YERİNE GELDİ
Diğer yandan Bayern Münih sonrasında Pendik ağlarını da sarsıp, Adana Demirspor maçında penaltı yaptırtan Bakambu takımın da en mutlu ismi. Kongolu oyuncu, performansı ile birlikte taraftara da sosyal medyadan mesaj yollayıp, "Kardeşim ben bu efsane kulüpte oynuyorum. Koçumun bana verdiği her dakikanın tadını çıkarıyorum. Takım için her türlü fedakârlığa hazırım" ifadelerini kullandı.