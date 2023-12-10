SON DAKİKA GALATASARAY HABERİ: Davinson Sanchez, Kopenhag maçında 11’de

BAKAMBU'NUN KEYFİ YERİNE GELDİ

Diğer yandan Bayern Münih sonrasında Pendik ağlarını da sarsıp, Adana Demirspor maçında penaltı yaptırtan Bakambu takımın da en mutlu ismi. Kongolu oyuncu, performansı ile birlikte taraftara da sosyal medyadan mesaj yollayıp, "Kardeşim ben bu efsane kulüpte oynuyorum. Koçumun bana verdiği her dakikanın tadını çıkarıyorum. Takım için her türlü fedakârlığa hazırım" ifadelerini kullandı.