Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Avrupa devi satılıyor mu? Flaş iddia gündeme düştü
Giriş Tarihi: 11.12.2023 20:36

Avrupa devi satılıyor mu? Flaş iddia gündeme düştü

Avrupa devi satılıyor mu? Flaş iddia gündeme düştü

İspanya'nın La Sexta televizyonu, Atletico Madrid kulübünün satışı için ABD'deki Amerikan futbolu kulüplerinden Miami Dolphins'in sahibi Stephen Ross ile görüşmelerin başladığını iddia etti.

La Sexta, Atletico Madrid kulübünün toplamda yüzde 65'i ile en büyük hissedarı olan Kulüp Başkanı Enrique Cerezo ile Üst Düzey Yöneticisi (CEO) Miguel Angel Gil Marin'in hisselerini satacaklarını ve kulüp sahibinin el değiştireceğini ileri sürdü.

Haberde, Amerikan futbolu ligi NFL'de mücadele eden Miami Dolphins'in sahibi olan ve emlak sektöründe faaliyet gösteren iş insanı Stephen Ross'un Atletico Madrid'i satın almak istediği, taraflar arasındaki görüşmelerin olumlu bir şekilde başladığı duyuruldu.

Kırmızı-beyazlı kulübün satılacağına yönelik iddialar, özellikle Gil Marin kaynak gösterilerek son bir yıldır İspanyol basınında yer alıyordu.

İspanya'da 2022-2023 sezonunu 420 milyon avro gelirle kapatan Atletico Madrid'in mevcut durumda 2 milyar 518 milyon avroluk bir değere sahip olduğu belirtiliyor.

EN ÇOK OKUNANLAR

Yandaş İsmail Küçükkaya bile isyan etti! CHP’ye aday tepkisi: Kulağımıza geliyor...
4 Avrupa ülkesinden AB'ye Gazze resti! Ortak mektup gönderdiler: Net tavır alın
Başkan Erdoğan'dan su çağrısı! Tedbirlerle israfın önüne geçelim!
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
İsrail kaybetti
ABD'li Senatör Sanders'dan Biden yönetimine tepki: Sorumsuzluk olur
Şimdi halk adalara akın edecek vatandaş denize giremeyecek
Akşener’in ‘Mandacıları’ neden kaybediyor?
Türkiye... Bizden öğrendi
Kanseri yendi ama ihaneti yenemedi!
ARKADAŞINA GÖNDER
Avrupa devi satılıyor mu? Flaş iddia gündeme düştü
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA