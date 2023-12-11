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Giriş Tarihi: 11.12.2023 15:03 Son Güncelleme: 11.12.2023 15:11

Beşiktaş'ta hedef Konyasporlu Francisco Calvo

DHA
Beşiktaş’ta hedef Konyasporlu Francisco Calvo

Beşiktaş'ta 5 oyuncunun kadro dışı kalmasıyla birlikte Samet Aybaba önderliğinde yeni yapılanma çalışmaları şimdiden başladı.

Siyah-Beyazlıların sezon başında Manchester United'dan kadroya katılan savunma oyuncularından Eric Bailly, takım içindeki uyumsuzlukları nedeniyle kadro dışı bırakılan beş isim arasında yer aldı. Fenerbahçe derbisindeki yenilgide iyice gün yüzüne çıkan savunma bölgesindeki büyük sorunları aşmak için siyah beyazlılar devre arası transfer dönemini verimli geçirmek istiyor.

Beşiktaş Futbol Takımları Genel Koordinatörü Samet Aybaba'nın raporu doğrultusunda çalışmalara başlayan siyah beyazlılar, yarayı sarmak için ilk etapta sözleşmesi elinde olan futbolcuları listesine alacak. Ayrıca Aybaba'nın ligi tanıyan ve başarılı olan isimlere yönelmek istediği öğrenilirken, Beşiktaş'ta gündeme gelen yeni isim Konyaspor'un Kosta Rikalı stoperi Francisco Calvo oldu.

Ülkesinin milli takımıyla son Dünya Kupası'nda da görev yapan 31 yaşındaki stoper, golcü kimliği ile de ön plana çıkıyor. Milli Takımında 89 maça çıkan Calvo, savunma bölgesinde görev yapmasına karşın 11 gol kaydetti. Sözleşmesi gereği 11 Ocak'ta bonservisini eline alacak olan tecrübeli stoper Calvo'ya, Arabistan ve Meksika kulüplerinin de ilgisi bulunuyor. Buna karşın bu sezon Konyaspor formasıyla 14 resmi maçta görev alan Kosta Rikalı oyuncu kariyerini Türkiye'de sürdürmek istiyor.

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Beşiktaş'ta hedef Konyasporlu Francisco Calvo
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