SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERİ: İsmail Kartal kendi maaşını ödedi

Fenerbahçe, Kartal'ın yönetiminde 2. hafta liderliği almıştı. Sadece 11. haftada Galatasaray'a koltuğu bir haftalığına verirken, bu sezon 13 kezle zirvede en çok oturan takım oldu. Sarılacivertliler, geçen yıl Jorge Jesus ile inişli- çıkışlı bir grafik çizmiş, sezon boyunca sadece 5 defa en tepeyi görmüştü. Bu arada Portekizli hoca, Fenerbahçe'de yardımcılarıyla birlikte yıllık 7 milyon Euro'luk (O dönemin kuruyla yaklaşık 140 milyon TL) anlaşmaya imza atmıştı.