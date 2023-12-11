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Giriş Tarihi: 11.12.2023 17:02

Son dakika Galatasaray haberi: Jacob Neestrup'tan Okan Buruk'a sert sözler! "Bize saygısızlık yaptı"

Son dakika Galatasaray haberi: Jacob Neestrup’tan Okan Buruk’a sert sözler! Bize saygısızlık yaptı

Son dakika Galatasaray haberi: Kopenhag Teknik Direktörü Jacob Neestrup, Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray ile oynayacakları maç öncesi açıklamalarda bulundu. Neestrup, Okan Buruk ile ilgili sert ifadeler kullandı. İşte tüm açıklamaları...

Son dakika Galatasaray haberi: Kopenhag Teknik Direktörü Jacob Neestrup, Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray ile oynayacakları maç öncesi açıklamalarda bulundu. Neestrup, Okan Buruk ile ilgili sert ifadeler kullandı.

Sarı-kırmızılıların teknik direktörü Okan Buruk'un Bayern Münih maçı hakkındaki görüşlerini 'Saygısızlık' olarak niteleyen Neestrup, "Bence Galatasaray Teknik Direktörü, bize biraz saygısızlık yaptı. Biz Bayern deplasmanına gittiğimizde en iyi şekilde mücadele ettiğimizi düşünüyorum, Bayern de aynı şekilde. Bunun bana ve oyuncularımıza saygısızlık olduğunu düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Kopenhag'ın gruptan çıkmayı garantileyen Bayern Münih ile deplasmanda 0-0 berabere kalmasıyla ilgili "Bayern Münih'in Kopenhag'a puan vermesi hayal kırıklığı oluşturdu. Bayern ilk defa rotasyon yaptı ve maç içerisinde de çok kazanmak istiyormuş gibi bir oyun sergilemedi." yorumunu yapmıştı.

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Son dakika Galatasaray haberi: Jacob Neestrup'tan Okan Buruk'a sert sözler! "Bize saygısızlık yaptı"
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