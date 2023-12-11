SON DAKİKA TRABZONSPOR HABERİ: Bakasetas önce kupada, sonra ligde şovunu yaptı

Bu arada Gaziantep FK zaferinin baş mimarı Trezeguet, galibiyet için Allah'a hamdettiğini belirtirken tüm takımın elinden gelenin en iyisini yaptığını söyledi. Mısırlı yıldız, "Bu mücadeleyi önümüzdeki maçlarda da sürdüreceğiz. Devre arasında takım doktoruyla konuştuk. Bana 'Gol atacaksın' demişti. Ben de o yüzden golümden sonra ona sarıldım" diye konuştu.