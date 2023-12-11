SON DAKİKA TRABZONSPOR HABERİ: Bakasetas önce kupada, sonra ligde şovunu yaptı

Ziraat Türkiye Kupası'nda Çorum FK'ya gol atan Trabzonspor'un 10 numarası Anastasios Bakasetas, Süper Lig'de 71 gün sonra ağları sarstı. Yunan
futbolcu, bundan önceki son golünü 30 Eylül 2023 tarihinde bordo-mavili takımın Pendikspor'u 2-1 yendiği maçta kaydetmişti.
Bu arada Gaziantep FK zaferinin baş mimarı Trezeguet, galibiyet için Allah'a hamdettiğini belirtirken tüm takımın elinden gelenin en iyisini yaptığını söyledi. Mısırlı yıldız, "Bu mücadeleyi önümüzdeki maçlarda da sürdüreceğiz. Devre arasında takım doktoruyla konuştuk. Bana 'Gol atacaksın' demişti. Ben de o yüzden golümden sonra ona sarıldım" diye konuştu.
JOKER MENDY
Öte yandan Trabzonspor'un stoperlerinden Benkovic ve Fernandez 21 kişilik kadroya alınmadı. Baniya ve Hüseyin Türkmen ise yedek soyundu. Abdullah Avcı, bu mevkii için orta saha oyuncusu Mendy'yi tercih etti.