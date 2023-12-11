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Giriş Tarihi: 11.12.2023 10:56 Son Güncelleme: 11.12.2023 11:15

SON DAKİKA TRABZONSPOR HABERİ: Bakasetas önce kupada, sonra ligde şovunu yaptı

SPOR SERVİSİ
SON DAKİKA TRABZONSPOR HABERİ: Bakasetas önce kupada, sonra ligde şovunu yaptı

Ziraat Türkiye Kupası’nda Çorum FK’ya gol atan Trabzonsporlu Bakasetas, Gaziantep FK ağlarını da havalandırarak Süper Lig’de 71 gün sonra golünü attı.

Ziraat Türkiye Kupası'nda Çorum FK'ya gol atan Trabzonspor'un 10 numarası Anastasios Bakasetas, Süper Lig'de 71 gün sonra ağları sarstı. Yunan
futbolcu, bundan önceki son golünü 30 Eylül 2023 tarihinde bordo-mavili takımın Pendikspor'u 2-1 yendiği maçta kaydetmişti.



TREZEGUET: DOKTOR BANA 'ATACAKSIN' DEDİ

Bu arada Gaziantep FK zaferinin baş mimarı Trezeguet, galibiyet için Allah'a hamdettiğini belirtirken tüm takımın elinden gelenin en iyisini yaptığını söyledi. Mısırlı yıldız, "Bu mücadeleyi önümüzdeki maçlarda da sürdüreceğiz. Devre arasında takım doktoruyla konuştuk. Bana 'Gol atacaksın' demişti. Ben de o yüzden golümden sonra ona sarıldım" diye konuştu.

JOKER MENDY
Öte yandan Trabzonspor'un stoperlerinden Benkovic ve Fernandez 21 kişilik kadroya alınmadı. Baniya ve Hüseyin Türkmen ise yedek soyundu. Abdullah Avcı, bu mevkii için orta saha oyuncusu Mendy'yi tercih etti.

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SON DAKİKA TRABZONSPOR HABERİ: Bakasetas önce kupada, sonra ligde şovunu yaptı
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