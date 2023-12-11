Trendyol Süper Lig’de dünkü diğer maçlar

Lig'de son sırada yer alan İstanbulspor'la düşme hattından uzaklaşmak isteyen Alanyaspor'un Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'ndaki mücadelesinden konuk takım 1-0'lık üstünlükle ayrıldı. Karşılaşmada VAR 2 kez devreye girdi. 29. dakikada Alanya, Cordova ile öne geçti.86. dakikada Lima, Traore'nin müdahalesiyle yerde kalırken hakem Cihan Aydın VAR'dan gelen uyarının ardından pozisyonu izledi ve penaltı noktasını gösterdi.ekip, sahasında Pendikspor'u 2-0 mağlup ederek, hem yenilmezlik serisini 7 maça çıkardı hem de puan cetvelinde üçüncü sıraya yükseldi. 61. dakikada rakip ceza sahası içinde yaşanan karambolde Aylton kafayla topu indirdi.82'de Karimi'nin şutunda Kayserispor'un ikinci golü geldi ancak VAR incelemesi sonrası pozisyonun ofsayt olduğu belirlendi ve gol geçersiz sayıldı. 90+1'inci dakikada sol kanattan gelişen ev sahibi takımın atağında Hasan Ali yerden içeri çevirdi.sahasında Hatayspor'u tek golle yenerken, maçın kahramanı kaleci Volkan Babacan oldu. Ev sahibi ekibin tek golünü 12. dakikada Abeid kaydetti. Karşılaşmanın kırılma anı ise 90+4. dakika oldu. Hodsicz, Opoku'nun yüzüne yaptığı müdahale sonrası yerde kaldı. Önce maçı devam ettiren hakem Burak Şeker, VAR'dan gelen uyarının ardından pozisyonu tekrar izledi ve penaltı noktasını gösterdi.90+8.dakikada penaltı atışında topun başına geçen Dadashov'un vuruşunda kaleci Volkan Babacan gole izin vermedi.