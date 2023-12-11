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Giriş Tarihi: 11.12.2023

Trendyol Süper Lig’de dünkü diğer maçlar

Trendyol Süper Lig’de dünkü diğer maçlar
ALANYASPOR'UN İSTANBUL SEFASI
Süper Lig'de son sırada yer alan İstanbulspor'la düşme hattından uzaklaşmak isteyen Alanyaspor'un Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'ndaki mücadelesinden konuk takım 1-0'lık üstünlükle ayrıldı. Karşılaşmada VAR 2 kez devreye girdi. 29. dakikada Alanya, Cordova ile öne geçti. Ancak VAR uyarısı sonrası Venezuelalı futbolcunun elle oynadığı gerekçesiyle gol geçerli sayılmadı. 86. dakikada Lima, Traore'nin müdahalesiyle yerde kalırken hakem Cihan Aydın VAR'dan gelen uyarının ardından pozisyonu izledi ve penaltı noktasını gösterdi. 89'da atışı kullanan Novais, Alanyaspor'a 6 hafta aradan sonra galibiyeti getirdi.

KAYSERİSPOR SOL ŞERİTTE TAM GAZ!
SARI-KIRMIZILI ekip, sahasında Pendikspor'u 2-0 mağlup ederek, hem yenilmezlik serisini 7 maça çıkardı hem de puan cetvelinde üçüncü sıraya yükseldi. 61. dakikada rakip ceza sahası içinde yaşanan karambolde Aylton kafayla topu indirdi. Thiam'ın sert şutunda meşin yuvarlak filelerle buluştu: 1-0. 82'de Karimi'nin şutunda Kayserispor'un ikinci golü geldi ancak VAR incelemesi sonrası pozisyonun ofsayt olduğu belirlendi ve gol geçersiz sayıldı. 90+1'inci dakikada sol kanattan gelişen ev sahibi takımın atağında Hasan Ali yerden içeri çevirdi. Ceza sahası dışında topla buluşan Bahoken'in yerden sert şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 2-0.

BABACAN'DAN HATAYA GEÇİT YOK!
BAŞAKŞEHİR sahasında Hatayspor'u tek golle yenerken, maçın kahramanı kaleci Volkan Babacan oldu. Ev sahibi ekibin tek golünü 12. dakikada Abeid kaydetti. Karşılaşmanın kırılma anı ise 90+4. dakika oldu. Hodsicz, Opoku'nun yüzüne yaptığı müdahale sonrası yerde kaldı. Önce maçı devam ettiren hakem Burak Şeker, VAR'dan gelen uyarının ardından pozisyonu tekrar izledi ve penaltı noktasını gösterdi. Opoku bu kararın ardından ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı. 90+8.dakikada penaltı atışında topun başına geçen Dadashov'un vuruşunda kaleci Volkan Babacan gole izin vermedi.

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Trendyol Süper Lig’de dünkü diğer maçlar
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