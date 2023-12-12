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Giriş Tarihi: 12.12.2023 20:19

Beşiktaş, Lugano maçı hazırlıklarını sürdürdü

Beşiktaş, Lugano maçı hazırlıklarını sürdürdü

UEFA Avrupa Konferans Ligi D Grubu 6. ve son maçında 14 Aralık Perşembe günü deplasmanda İsviçre temsilcisi Lugano ile karşılaşacak olan Beşiktaş, maçın hazırlıklarına bu sabah yaptığı antrenmanla devam etti.

Nevzat Demir Tesisleri'nde, Teknik Direktör Rıza Çalımbay yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışması olarak gerçekleşti. İdman, ısınma koşuları ve pas çalışmasıyla başladı. 5'e 2 çalışmasıyla devam eden antrenman, dar alanda oynanan çift kale maçla sona erdi.

Beşiktaş, Lugano ile deplasmanda oynayacağı maç için yarın saat 14.00'te Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan özel uçakla İsviçre'nin Zürih kentine gidecek. Siyah-beyazlılar, Lugano mücadelesinin hazırlıklarını, yarın TSİ 20.00'de maçın oynanacağı statta ilk 15 dakikası basına açık yapacağı antrenmanla tamamlayarak kampa girecek.

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Beşiktaş, Lugano maçı hazırlıklarını sürdürdü
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