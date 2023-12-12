EURO 2032 Türkiye’den alınacak mı? TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi açıkladı!

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi ve beraberindeki yöneticiler, Süper Lig'in 15. haftasında dün oynanan ve 1-1 sona eren MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor maçının ardından MKE Ankaragücü Başkanı Faruk Koca'nın yumruklu saldırısına uğrayan FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler'i, Ankara'da tedavi gördüğü hastanede ziyaret etti. Ziyaretin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, Meler'in tedavisinin sürdüğünü ve durumunun iyi olduğunu söyledi. Hakem Meler'in yarın taburcu olacağı bilgisini veren Büyükekşi, "Tüm futbol camiamıza geçmiş olsun. Biliyorsunuz gerekli açıklamalarımızı yaptık. Halil Umut Meler hocamızı az önce ziyaret ettik. Merkez Hakem Kurulu Başkanımız ve tüm yönetim kurulumuzla birlikte buradayız. Anında hızlı bir şekilde gece toplandık. Hızlı bir şekilde de bugün sabah Ankara'ya geldik. Az önce başhekimimizin bize belirttiği üzere biz de gördük ki sağlık durumu gayet iyi hocamızın. İnşallah yarın taburcu olacak. Hocamızın 10 günlük bir yavrusu var. O yüzden bir an önce ailesine gitmek istiyor, İzmir'e dönmek istiyor" dedi.

EURO 2032 TÜRKİYE'DEN ALINACAK MI?

Mehmet Büyükekşi, yaşanan olaylardan dolayı 2032 Avrupa Futbol Şampiyonası ev sahipliğinin Türkiye'den alınıp alınmayacağına ilişkin durumun sorulması üzerine, "Böyle bir şey söz konusu değil. Alexander Ceferin de aradı. 'Sizin yanınızdayız, her ne gerekiyorsa yapmaya hazırız' dedi. Böyle şeylerle lütfen kamuoyunu yanlış yönlendirmeyelim. Bizim hedefimiz Türkiye'de futbolun doğru şekilde ve herhangi bir sıkıntı yaşamadan en hızlı şekilde devam etmesi" yanıtını verdi.

Başkan Büyükekşi, şu anda gündemin hakem Halil Umut Meler olduğunu, hakemlerin ruh sağlığının önemli olduğunu ve bunun için burada bulunduklarını sözlerine ekledi.

"BU OLAYIN KESİNLİKLE UNUTULMAMASI LAZIM"

Yaşananlardan dolayı üzüntü duyduğunu aktaran Başkan Büyükekşi, "Bu yapılan saldırı gerçekten hepimizi çok derinden üzdü. Bu tür konularla keşke şu anda burada olmasaydık. Biz TFF olarak Cumhuriyetimizin 100. yılında 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'na katıldık. Vatandaşlarımızı güzel bir şekilde onurlandırdık, gururlandırdık. 2032 Avrupa Futbol Şampiyonası'na İtalya ile birlikte ev sahipliği yapma hakkı aldık. Ama bu olayın kesinlikle unutulmaması lazım. Bunun bir milat olması lazım. Dün akşam da söyledim, 'yeter' dedim. Bugün buraya gelmemiz sadece bir geçmiş olsun için değil. Bugün önemli görüşmeler yapacağız. Yönetim kurulumuzla birlikte Gençlik ve Spor Bakanımızla, İçişleri Bakanımızla, Adalet Bakanımızla önemli görüşmeler yapacağız. Bu olayın gerek suçluları gerekse buna sebep veren tüm paydaşlarının buradan tekrar kendilerine gelmesini özellikle tüm kamuoyundan talep ediyorum" diye konuştu.

"YARIN YÖNETİM KURULU TOPLANTIMIZ VAR"

Türkiye'de profesyonel futbol liglerinin ertelenmesi kararı hakkında ise Büyükekşi, "Bununla ilgili bugün görüşmelerimizi yapacağız. Yarın yönetim kurulu toplantımız var. Yarın yönetim kurulu toplantımızda bütün konuları açıklığıyla, neyin nasıl devam edeceğiyle ilgili, ne kararlar alacağımızla ilgili sizlere daha detaylı bilgiler vereceğiz. Tekrar altını çiziyorum bu olayı şiddetle kınıyoruz. Bu oldu 2 hafta sonra eski haline gelsin, böyle bir şeyi kesinlikle kabul etmiyoruz" cümlelerini kullandı.