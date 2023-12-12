Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Galatasaraylılar Danimarka’da Filistin’i unutmadı! Ultraslan’dan destek pankartları…
Giriş Tarihi: 12.12.2023 20:52 Son Güncelleme: 12.12.2023 21:17

Galatasaraylılar Danimarka’da Filistin’i unutmadı! Ultraslan’dan destek pankartları…

Galatasaraylılar Danimarka’da Filistin’i unutmadı! Ultraslan’dan destek pankartları…

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu son maçında Kopenhag’a konuk olacak Galatasaray, son dönemin en önemli mücadelesine çıkıyor. Saat 23.00’te başlayacak karşılaşma öncesi Danimarka’daki yerini alan sarı-kırmızılı taraftarlar, İsrail’in Filistin’e gerçekleştirdiği saldırıları unutmadı. Danimarka’da pankartlar açan taraftarlar Filistin’e destek verdi.

Bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'nde başarılı bir performans gösteren Galatasaray, grubun son maçında üst tur için Kopenhag ile karşı karşıya gelecek.

Mutlak galibiyet için Danimarka deplasmanına giden sarı-kırmızılı takım, Kopenhag karşısında alınacak sonuçla Avrupa'daki kaderini belli edecek.

Karşılaşma öncesi Danimarka'da takımlarını desteklemek için bulunan Ultraslan taraftar grubu, Filistin'i de unutmadı.

Maç öncesi stadyum çevresinde toplanan Galatasaraylı taraftarlar, "Kahrolsun İsrail ve Filistin'e Özgürlük" pankartları açtı.

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Galatasaraylılar Danimarka’da Filistin’i unutmadı! Ultraslan’dan destek pankartları…
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