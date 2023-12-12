Galatasaraylılar Danimarka’da Filistin’i unutmadı! Ultraslan’dan destek pankartları…

Bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'nde başarılı bir performans gösteren Galatasaray, grubun son maçında üst tur için Kopenhag ile karşı karşıya gelecek.
Mutlak galibiyet için Danimarka deplasmanına giden sarı-kırmızılı takım, Kopenhag karşısında alınacak sonuçla Avrupa'daki kaderini belli edecek.
Maç öncesi stadyum çevresinde toplanan Galatasaraylı taraftarlar, "Kahrolsun İsrail ve Filistin'e Özgürlük" pankartları açtı.
#FreePalestine— ultrAslan (@ultrAslan) December 12, 2023
Danimarka, Kopenhag'da maç öncesi!
Kahrolsun İsrail, FİLİSTİNE ÖZGÜRLÜK!#ultrAslan pic.twitter.com/JqhRMwocM0