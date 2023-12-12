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Giriş Tarihi: 13.12.2023 01:45

Okan Buruk: "Yeni hedefimiz Avrupa Ligi"

Okan Buruk: Yeni hedefimiz Avrupa Ligi

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Kopenhag karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde A Grubu'nu son hafta maçında Kopenhag'a 1-0 mağlup olan Galatasaray, Devler Ligi'ne veda etti. Temsilcimiz, yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek.

Karşılaşmanın ardından Okan Buruk, önemli açıklamalarda bulundu. İşte o açıklamalar...

"Kaybetmek istemiyorduk. 2 seçeneğimiz vardı. Kazanarak Şampiyonlar Ligi'nde devam etmek ya da diğer maça göre Avrupa Ligi'nde devam etmek. Oyun beklediğimiz gibi oldu. Maça başlarken kanat oyuncularına büyük iş düşüyordu. Merkezi kapatıyorlardı. Burada daha çok üretmek istiyorduk ama ilk yarıda çok net pozisyon üretemedik. İkinci yarıda daha çok ürettik. Ziyech ve Mertens'in oyuna almak istiyorduk. Hücumda bize enerji getirecek oyuncular kenara geldiği anda gol yedik. Daha sonra Bakambu ile iki forvete döndük. Belki birinci golü bulsak, ikinci golü de bulabilirdik. Çok fazla orta yaptık ama forvetlerimizi buluşturamadık. Net kurtarışlar, çizgiden çıkan toplar oldu. Kazanamadığımız için üzgünüz."

"Bundan sonraki hedefimiz Avrupa Ligi. Yeni bir hedef bizi bekliyor. Galatasaray'ın kupa kazanabileceği yeni bir yol. Bundan sonraki hedefimiz kupayı kazanmak. Orada finale kadar gidebilmek. Zor bir maçtı. Yüzde yüz hazır olmayan oyuncular vardı. Böyle zorlu bir maçtan kazanarak çıkmak istiyorduk ama kazanamadığımız için üzgünüz ama yol devam ediyor. Ligde iyi durumdayız. Avrupa'da da tekrar kupa kazanmak için elimizden geleni yapacağız. Buraya gelen taraftarlarımıza da teşekkür etmek istiyorum."

"Üzgünüz. Böyle zorlu bir gruptan çıkmayı başaramadık ama artık yeni bir hedefimiz var."

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Okan Buruk: "Yeni hedefimiz Avrupa Ligi"
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