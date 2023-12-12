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Giriş Tarihi: 12.12.2023 11:56

Son dakika haberi: Beşitkaş'ta hoca ikilemi!

Son dakika haberi: Beşitkaş’ta hoca ikilemi!

Başkan Arat ve yönetimin toplantısından teknik direktörlük konusunda henüz net bir karar çıkmadı. Hasan Arat, yabancı bir hocayla yola devam etmeyi düşünürken, bu ismin en son Almanya Milli Takımı'nda görev yapan 58 yaşındaki Hansi Flick olduğu öğrenildi.

Başkan Arat ve yönetimin toplantısından teknik direktörlük konusunda henüz net bir karar çıkmadı. Hasan Arat, yabancı bir hocayla yola devam etmeyi düşünürken, bu ismin en son Almanya Milli Takımı'nda görev yapan 58 yaşındaki Hansi Flick olduğu öğrenildi. Futbol takımları genel koordinatörü Samet Aybaba ise yerli bir ismin takımın başında olmasından yana. Aybaba'nın istediği teknik direktörün ise Beşiktaş'la daha önce şampiyonluk yaşamış Sergen Yalçın olduğu bildirildi.

'YUSUF İÇİN TEKLİF YOK'

Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, Beşiktaş'ın istediği konuşulan Yusuf Sarı için teklif almadıklarını ancak 25 yaşındaki kanat oyuncusuyla yurt dışından 3 kulübün ilgilendiğini açıkladı. Bu arada Kartal'ın, Konyaspor'un stoperi Calvo'yu istediği haberleri yalanlandı.

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Son dakika haberi: Beşitkaş'ta hoca ikilemi!
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