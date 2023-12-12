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Giriş Tarihi: 12.12.2023 11:48

Son dakika Trabzonspor haberi: İlk transfer savunmaya!

Son dakika Trabzonspor haberi: İlk transfer savunmaya!

Gaziantep maçında elindeki alternatiflere rağmen stoperde Mendy’yi oynatan Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, ilk takviye istediği bölge için mesajı verdi.

Trabzonspor'da Gaziantep FK deplasmanında 2 hafta sonra gelen galibiyet, takımı lig yarışına yeniden motive etti. Averajla 4. sıraya yükselen bordo-mavili ekip, 3-1 kazandığı maçta bu sezon Süper Lig'de en fazla şut çektiği (11) ve gol beklentisine girdiği (xG2.50) 90 dakikayı oynadı. Sahaya yansıyan futboldan memnun olan teknik direktör Abdullah Avcı, takımının her hafta gelişmesi için çaba harcıyor. Bir yandan da yapılacak takviyeler konusunda çalışan tecrübeli teknik adamın, Gaziantep'teki ilk 11 tercihinde ön libero ve merkez orta saha oyuncusu Batista Mendy'yi stoper olarak oynatması çok konuşuldu. Benkovic, Hüseyin ve Baniya gibi alternatifleri varken Fransız oyuncunun defansın göbeğinde görev yapması, öncelikle takviyenin buraya yapılması gerektiği mesajı olarak algılandı. Yönetime transfer için rapor hazırlayan 60 yaşındaki çalıştırıcının ayrıca kaliteli bir orta saha, maddi şartlara uygun kanat oyuncusu ve iyi bir forvet istediği gelen haberler arasında.

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Son dakika Trabzonspor haberi: İlk transfer savunmaya!
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