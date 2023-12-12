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Giriş Tarihi: 12.12.2023 18:02

Süper Lig ve VAR hakemleri, dernek üyeliklerinden istifa etti

Süper Lig ve VAR hakemleri, dernek üyeliklerinden istifa etti

Süper Lig ve VAR hakemlerinin tamamı, Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği üyeliklerinden istifa etti.

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında oynanan MKE Ankaragücü - Çaykur Rizespor maçı sonrası Ankaragücü Başkanı Faruk Koca'nın, FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler'e yumruklu saldırıda bulunmasının yankıları sürüyor. Sabah saatlerinde Süper Lig ve 1. Lig hakemleri, Ankara'da tedavi gördüğü hastanede Meler'i ziyaret etti. Burada hakemler adına açıklamalar yapan Arda Kardeşler ile Mete Kalkavan, futbol konuşacak durumda olmadıklarını ve kariyerleriyle ilgili kararı da önümüzdeki günlerde duyuracaklarını belirttiler.

Tüm yaşananların ardından hakemlerden önemli bir karar geldi. Süper Lig ve VAR hakemlerinin tamamı, Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği üyeliklerinden istifa etti.

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Süper Lig ve VAR hakemleri, dernek üyeliklerinden istifa etti
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