UEFA’dan Atilla Karaoğlan ve Arda Kardeşler’e görev

UEFA Avrupa Ligi F Grubu 6. ve son maçında Fransa temsilcisi Rennes ile İspanyol ekibi Villareal mücadelesinde hakem Atilla Karaoğlan düdük çalacak. Roazhon Park Stadyumu'nda oynanacak mücadelede Karaoğlan'ın yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ve Cevdet Kömürcüoğlu yapacak.

Perşembe günü TSİ 20.45'te başlayacak olan mücadelenin dördüncü hakemi ise Çağdaş Altay olacak.