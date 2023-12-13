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Giriş Tarihi: 13.12.2023 13:55 Son Güncelleme: 13.12.2023 14:11

Beşiktaş'ta Lugano maçı kamp kadrosu açıklandı

Beşiktaş’ta Lugano maçı kamp kadrosu açıklandı

UEFA Avrupa Konferans Ligi D Grubu son haftasında yarın İsviçre ekibi Lugano'ya konuk olacak Beşiktaş'ta kamp kadrosu açıklandı.

UEFA Avrupa Konferans Ligi D Grubu son haftasında yarın İsviçre ekibi Lugano'ya konuk olacak Beşiktaş'ta kamp kadrosu açıklandı.

Siyah-beyazlılardan yapılan açıklamada, teknik direktör Rıza Çalımbay'ın belirlediği ve sakatlıklar nedeniyle 19 kişinin yer aldığı kadro şöyle:

Ersin Destanoğlu, Utku Yuvakuran, Göktuğ Baytekin, Onur Bulut, Salih Uçan, Cenk Tosun, Daniel Amartey, Alex Oxlade-Chamberlain, Amir Hadziahmetovic, Necip Uysal, Demir Ege Tıknaz, Bakhtiyor Zaynutdinov, Emirhan Delibaş, Jackson Muleka, Mustafa Erhan Hekimoğlu, Aytuğ Batur Kömeç, Tayfur Bingöl, Serkan Emrecan Terzi, Semih Kılıçsoy.

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Beşiktaş'ta Lugano maçı kamp kadrosu açıklandı
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