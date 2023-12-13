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Giriş Tarihi: 13.12.2023

Dünyanın diline düştük!

Dünyanın diline düştük!
Halil Umut Meler'e yapılan saldırı, dış basında da manşetlere taşındı. İşte dünyanın önde gelen medya kuruluşlarından yansıyanlar.
L'Equipe (Fransa): "Ankaragücü'nde başkan, hakemi dövdü"
Ojogo (Portekiz): "Türk futbolunda şok: Hakem, başkan tarafından yumruklandı."
Marca (İspanya): "Alışılmadık, utanç verici ve üzücü"
Bild (Almanya): "Türkiye'de skandal"
Tuttosport (İtalya): "Türkiye şokta: Kulüp başkanı hakeme yumruk ve tekme attı"
BBC (İngiltere): "Kulüp başkanının hakemi yumruklamasıyla, Türk futbolunda maçlar ertelendi."
Independent (İngiltere): "97. dakikada yenen gol nedeniyle hakemin yüzüne defalarca tekme atıldı"
Guardian (İngiltere): "Türkiye'de Süper Lig, bu olayın ardından kaosun içine sürüklendi."

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