Dünyanın diline düştük!

Halil Umut Meler'e yapılansaldırı, dış basındada manşetlere taşındı.İşte dünyanın öndegelen medya kuruluşlarındanyansıyanlar.
L'Equipe (Fransa): "Ankaragücü'nde başkan, hakemi dövdü"
Ojogo (Portekiz): "Türk futbolunda şok: Hakem, başkan tarafından yumruklandı."
Marca (İspanya): "Alışılmadık, utanç verici ve üzücü"
Bild (Almanya): "Türkiye'de skandal"
Tuttosport (İtalya): "Türkiye şokta: Kulüp başkanı hakeme yumruk ve tekme attı"
BBC (İngiltere): "Kulüp başkanının hakemi yumruklamasıyla, Türk futbolunda maçlar ertelendi."
Independent (İngiltere): "97. dakikada yenen gol nedeniyle hakemin yüzüne defalarca tekme atıldı"
Guardian (İngiltere): "Türkiye'de Süper Lig, bu olayın ardından kaosun içine sürüklendi."