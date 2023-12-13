Rıza Çalımbay: Altyapı futbolcularımızı oynatacağız

Çalımbay'ın açıklamaları şu şekilde:

"Buraya iddialı gelmek isterdik ama maalesef biz yokken elenmiş bir takımız. Ama ne olursa olsun bizim bütün amacaımız kazanmak. Başka bir düşüncemiz yok. Eksik de olabiliriz. Önümüzdeki maçlar için de moral olacak bu. Elimizdeki kadronun en iyisini çıkarıp galibiyetle dönmek istiyoruz."

"KALAN MAÇLARIMIZDA ALTYAPI FUTBOLCULARIMIZI OYNATACAĞIZ"

"Genç arkadaşlarımıza tabii ki şans vereceğiz. Ben de Beşiktaş'ın altyapısında yetiştim. Kalan maçlarımızda altyapı futbolcularımızı oynatacağız. Biliyorsunuz ki kadro dışı ve sakat oyuncularım var. İhtiyaçtan ziyade iyi oldukları için çağırdık. her türlü yararlanacağız."

Çalımbay kadro dışı oyuncularla ilgili, "Yeni gelen yönetim, özellikle Samet ağabey ve Feyyaz arkadaşımız geldiler, araştırdılar ve tabii ki kendilerine göre gerekeni de öyle uygun gördüler yaptılar. Biz geldiğimizde kırgınlıklar vardı. Üst üste 2 galibiyet aldık. Eskiye göre iyi bir yere geldiler. Devre arasına kadar iyi bir şeyler yaparsak ikinci yarıya da iyi başlayabiliriz."

"ŞU AN İÇİN TRANSFER İÇİN KONUŞMAK ERKEN"

"Devre arasını konuşmak erken. Konuşuyoruz, araştırmaya tabii ki başlandı. Ben de söylüyorum ama şu an için transfer için konuşmak erken. Transferden daha önemli olan bu 3 maçı kazanmak."