Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Sivasspor’dan Baver Kuçkar’a geçmiş olsun mesajı
Giriş Tarihi: 13.12.2023 16:40

Sivasspor’dan Baver Kuçkar’a geçmiş olsun mesajı

İHA
Sivasspor’dan Baver Kuçkar’a geçmiş olsun mesajı

Sivasspor Kulübü, hastanede tedavi gören ve Edirnespor’a kiralanan kalecilerinden Baver Kuçkar için geçmiş olsun mesajı yayımladı.

Kulübün internet sitesinde yayımlanan mesajda, Baver'in sağlık durumu ile ilgili bilgiler verilirken, şunlar kaydedildi:

"Sezon başında Edirnespor'a kiraladığımız genç kalecimiz Baver Kuçkar, Mardin 1969 Spor ile Edirnespor arasında oynanan mücadelenin 75. dakikasında rakip takım sporcusuyla çarpışması sonucunda çenesi kırılmıştır. Sporcumuz sağlık sponsorumuz Bursa Medicana Hastanesi'nde yarın ameliyat olacaktır. Baver'e geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, bir an önce sağlığına kavuşmasını diliyoruz."

EN ÇOK OKUNANLAR

AK Parti yerel seçim hazırlıklarını hızlandırdı: Başkan Erdoğan’dan 3 isim önerisi!
Son dakika: TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi: Ligler 19 Aralık Salı günü yeniden başlayacak
SON DAKİKA | Seçil Erzan davasında flaş gelişme! 'Zararı banka karşılasın' başvurusu reddedildi
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
SON DAKİKA | ABD Başkanı Biden itiraf etti: Netanyahu'ya büyük şok! İsrail dünyanın desteğini kaybetmeye başladı
Virüs uyarısı
Rusya’dan nükleer teklifi…
Harper’s Bazaar ödül töreninde konuşan Ajda Pekkan: Kalbimiz Gazze ile atıyor
7 Ekim’de gerçekten ne oldu?
O statlarda kavga çıkınca değil çıkmayınca şaşırıyorum
ARKADAŞINA GÖNDER
Sivasspor’dan Baver Kuçkar’a geçmiş olsun mesajı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA