Sivasspor’dan Baver Kuçkar’a geçmiş olsun mesajı

Kulübün internet sitesinde yayımlanan mesajda, Baver'in sağlık durumu ile ilgili bilgiler verilirken, şunlar kaydedildi:"Sezon başında Edirnespor'a kiraladığımız genç kalecimiz Baver Kuçkar, Mardin 1969 Spor ile Edirnespor arasında oynanan mücadelenin 75. dakikasında rakip takım sporcusuyla çarpışması sonucunda çenesi kırılmıştır. Sporcumuz sağlık sponsorumuz Bursa Medicana Hastanesi'nde yarın ameliyat olacaktır. Baver'e geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, bir an önce sağlığına kavuşmasını diliyoruz."