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Giriş Tarihi: 13.12.2023 15:36

SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERİ: Luan Peres gitti gidiyor

SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERİ: Luan Peres gitti gidiyor

Fenerbahçe'de Brezilyalı savunmacı Luan Peres ile devre arasında yollar kesin olarak ayrılıyor.

Fenerbahçe'de Brezilyalı savunmacı Luan Peres ile ilgili gelişmeler yaşanıyor. Jorge Jesus döneminde Marsilya'dan transfer edilen Luan Peres'le devre arasında yollar kesin olarak ayrılıyor.

5 MİLYON 230 BİN EURO ÖDENDİ
Dizinden ameliyat olmasının ardından sahalara ne zaman döneceği belirsizliğini koruyan Brezilyalı stoperin sözleşmesi feshedilecek. 29 yaşındaki Peres'e Fenerbahçe, 5 milyon 230 bin euro ödenmişti. Öte yandan Fenerbahçe kariyerinde 23 resmi maça çıkan stoper, 1 gol ve 1 asist katkısı yaptı. (Fotomaç)

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SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERİ: Luan Peres gitti gidiyor
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