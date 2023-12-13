SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERİ: Luan Peres gitti gidiyor

Fenerbahçe'de Brezilyalı savunmacı Luan Peres ile ilgili gelişmeler yaşanıyor. Jorge Jesus döneminde Marsilya'dan transfer edilen Luan Peres'le devre arasında yollar kesin olarak ayrılıyor.

5 MİLYON 230 BİN EURO ÖDENDİ

Dizinden ameliyat olmasının ardından sahalara ne zaman döneceği belirsizliğini koruyan Brezilyalı stoperin sözleşmesi feshedilecek. 29 yaşındaki Peres'e Fenerbahçe, 5 milyon 230 bin euro ödenmişti. Öte yandan Fenerbahçe kariyerinde 23 resmi maça çıkan stoper, 1 gol ve 1 asist katkısı yaptı. (Fotomaç)