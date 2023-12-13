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Giriş Tarihi: 13.12.2023 14:05

SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERLERİ: İtalya'dan Edin Dzeko iddiası!

SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERLERİ: İtalya’dan Edin Dzeko iddiası!

Fenerbahçe'nin sezon başında kadrosuna kattığı Bosna Hersekli tecrübeli golcü Edin Dzeko için İtalyan basınından flaş bir iddia geldi. Serie A devi Milan'ın Dzeko'yu yeniden İtalya'ya getirmek için Ocak ayında girişimde bulunacağı kaydedildi.

Fenerbahçe, önceki yıllarda da transfer gündemine gelen 37 yaşındaki Edin Dzeko'yu sezon başında Serie A ekibi Inter'den bedelsiz olarak kadrosuna katmıştı. Sarı-Lacivertli forma ile şu ana kadar tüm kulvarlarda 20 karşılaşmada sahaya çıkan tecrübeli golcü, 14 gol ve 7 asistlik performansıyla takımın en golcü oyuncusu ve en çok asist yapan 3. oyuncusu konumunda.

Kısa sürede Fenerbahçe taraftarının sevgilisi haline gelen Boşnak yıldız için İtalya basınından flaş bir transfer iddiası geldi. İtalyan Jmania sitesi, "Bize Dzeko'yu geri verebilir misiniz?" başlığı ile okuyucularına duyurouğu haberinde Edin Dzeko'nun ocak ayında İtalya'ya geri dönebileceğini ileri sürdü.

MİLAN GİRİŞİMDE BULUNACAK
Haberde, daha önce Serie A'da Roma ve Inter formaları giyen golcü futbolcu ile Milan kulübünün yakından ilgilendiği belirtildi. Kırmızı siyahlılarının Fransız forveti Oliver Giroud'un takımdan ayrılacak olması ve yeni transfer 25 yaşındaki Luko Jovic'in güven vermemesi nedeniyle, Edin Dzeko'yu yeniden İtalya'ya getirmek için Ocak ayında girişimde bulunacağı kaydedildi.

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SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERLERİ: İtalya'dan Edin Dzeko iddiası!
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