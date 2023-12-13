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Giriş Tarihi: 13.12.2023 13:51

SON DAKİKA GALATASARAY HABERLERİ: Emil Breivik'in kaval kemiği kırıldı

SON DAKİKA GALATASARAY HABERLERİ: Emil Breivik’in kaval kemiği kırıldı

Galatasaray'ın transfer listesinde bulunan Norveçli futbolcu Emil Breivik'in kaval kemiğinde kırık tespit edildi.

Şampiyonlar Ligi elemelerinde Galatasaray'a karşı oynadığı futbolla Sarı-Kırmızılılar'ın dikkatini çeken Emil Breivik, harika bir sezon geçirirken talihsiz bir sakatlıkla karşılaştı. Molde'nin Norveç Kupası Finali'nde Bodo Glimt'le oynadığı ve 1-0 kazanarak şampiyon olduğu maçın ikinci yarısında kaval kemiğinden sakatlanan 23 yaşındaki futbolcu, 58. dakikada sedyeyle sahayı terk etmek zorunda kaldı.

Norveç basınında yer alan haberlere göre Breivik'in kemiğinde kırık tespit edildi ve yakın bir zamanda ameliyat edilmesi gerekecek. Sezonu kapattığı tahmin edilen Norveçli orta saha, Galatasaray'ın ara transferdeki adayları arasında yer alıyordu.

4 POZİSYONDA 46 MAÇ
Bu sezon Molde formasıyla Norveç Ligi'nde, kupada, Şampiyonlar Ligi elemeleri ve Avrupa Ligi'nde olmak üzere tam 46 resmi maça çıkan Emil Breivik, 12 gol 11 asistlik göz kamaştıran bir performans ortaya koydu. Genç oyuncu bu süreçte forvet arkası, merkez orta saha, ön libero ve stoper de dahil sürekli farklı pozisyonlarda görev alsa da her maçta elinden gelenin en iyisini yaptı. Ancak bu ağır sakatlık, Galatasaray'ın transfer çalışmalarını askıya almasına yol açtı. Sarı-Kırmızılılar, Norveçli oyuncunun geri dönüş sürecini takip edecek. (Fanatik)

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SON DAKİKA GALATASARAY HABERLERİ: Emil Breivik'in kaval kemiği kırıldı
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