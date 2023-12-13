Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri SON DAKİKA GALATASARAY HABERLERİ: Halil Dervişoğlu'nun talipleri artıyor
Giriş Tarihi: 13.12.2023 14:07

SON DAKİKA GALATASARAY HABERLERİ: Halil Dervişoğlu'nun talipleri artıyor

SON DAKİKA GALATASARAY HABERLERİ: Halil Dervişoğlu’nun talipleri artıyor

Galatasaray'ın sezon başında kadrosuna kattığı ancak bekleneni vermeyen Halil Dervişoğlu için transferde sürpriz gelişmeler yaşandı. Milli oyuncuya birçok kulübün talip olduğu ortaya çıktı.

Galatasaray'da forma şansı bulamayan, Avrupa kadrosunda da yer almayan Halil Dervişoğlu'nun devre arasında kiralık gönderilmesi planlanıyor. Sarı-Kırmızılılar oyuncuyu göndermekle ilgili kesin kararını vermeden, Süper Lig'den genç forvete çok sayıda talip çıktığı öğrenildi.

Halil'i isteyen kulüplerin bir kısmı, oyuncuya ilk 11'de oynama garantisi de sunuyor. Aslan'ın hocası Okan Buruk, Halil Dervişoğlu ile ilgili son kararını aralık ayının son haftasında verecek. Galatasaray formasıyla bu sezon 11 resmi maça çıkan Halil, bu maçlarda 2 gol kaydetti. (Fanatik)

EN ÇOK OKUNANLAR

AK Parti yerel seçim hazırlıklarını hızlandırdı: Başkan Erdoğan’dan 3 isim önerisi!
SON DAKİKA | ABD Başkanı Biden itiraf etti: Netanyahu'ya büyük şok! İsrail dünyanın desteğini kaybetmeye başladı
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Harper’s Bazaar ödül töreninde konuşan Ajda Pekkan: Kalbimiz Gazze ile atıyor
Virüs uyarısı
Rusya’dan nükleer teklifi…
ABD'nin prestijli üniversitesi Harvard'dan dikkat çeken karar: Siyonist şantaja boyun eğmedi!
SON DAKİKA | Pençe-Kilit bölgesinden acı haber! Teğmen Eril Alperen Emir şehit oldu
7 Ekim’de gerçekten ne oldu?
Son dakika: İçişleri Bakanlığı duyurdu! İNTERPOL tarafından kırmızı bültenle aranan isim İstanbul'da yakalandı
ARKADAŞINA GÖNDER
SON DAKİKA GALATASARAY HABERLERİ: Halil Dervişoğlu'nun talipleri artıyor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA