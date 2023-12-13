Transfer ol formayı al!

İtalyan teknik adam, EURO 2024’ün kadrosunda düşündüğü 27 yaşındaki stoperin düzenli forma giymesini istiyor. Bu nedenle kendisine, oynayabileceği bir takıma gitmesini söyledi
Sezon başında Leicester City'den Atletico Madrid'e bedelsiz transfer olan Çağlar Söyüncü, yeni takımında aradığını bulamadı. Teknik direktörDiego Simeone'nin gözüne giremeyen27 yaşındaki futbolcu, sadece74 dakika sahada kalabildi. Defansın göbeğinde Azpilicueta, Gimenez, Hermoso, Savic, Witsel gibi isimlere şans veren Simeone, Çağlar'ı 6. stoper olarak görüyor. Türkiye A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella ise EURO 2024 planlamasında yer alan oyuncuyu uyardı. İtalyan çalıştırıcı, daha fazla süre alamaması halinde tecrübeli stopere kadroya girememe olasılığı bulunduğunu ileterek mayısa kadar düzenli bir şekilde forma giyebileceği bir takıma gitmesini tavsiye etti. Çağlar Söyüncü ile ilgilenen kulüpler arasında Fenerbahçe de yer alıyor. Sarı-lacivertliler, milli futbolcuyu 1.5yıllığına kiralamak istiyor. AncakÇağlar, Türkiye'ye dönme konusundakararsız. Becao, Djiku, Serdar Aziz ve Samet Akaydın rotasyonunu yetersiz bulan Fenerbahçe'nin, oyuncuyu ikna etmek için yoğun mesai harcaması bekleniyor.
Osayive Djikusıkıntısı
FILDİŞİSahili'nde 13 Ocak-11 Şubat 2024 tarihlerinde düzenlenecek Afrika Uluslar Kupası için Fenerbahçe'den Nijeryalı Bright Osayi-Samuel ve Ganalı Alexander Djiku'nun milli davet beklentisi var. Bu futbolcular, organizasyondaforma giymeleri durumunda enaz 4 maç sarı-lacivertli takımdanuzak kalacak. Ülkelerinin gruptan çıkması halinde ise maç sayısı daha artacak.
'İlk yarıdaişimizibitirelim' UEFA Konferans Ligi'ndeki S.Trnava maçının hazırlıklarını sürdüren F.Bahçe'de oyunculara teknik direktör İsmail Kartal'dan uyarı geldi. 6-1'lik Nordsjaelland maçındaki gibi bir sürpriz istemediğini belirten deneyimli hocanın, "Baskılı oynayarak, işi ilk yarıdan bitirmemizgerekiyor" dediği öğrenildi. Fenerbahçe'de sakatlıkları süren Becao, Peres, Lincoln forma giyemeyecek.