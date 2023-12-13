Transfer ol formayı al!

Sezon başında Leicester City'den Atletico Madrid'e bedelsiz transfer olan Çağlar Söyüncü, yeni takımında aradığını bulamadı.Defansın göbeğinde Azpilicueta, Gimenez, Hermoso, Savic, Witsel gibi isimlere şans veren Simeone, Çağlar'ı 6. stoper olarak görüyor. Türkiye A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella ise EURO 2024 planlamasında yer alan oyuncuyu uyardı. İtalyan çalıştırıcı, daha fazla süre alamaması halinde tecrübeli stopere kadroya girememe olasılığı bulunduğunu ileterek mayısa kadar düzenli bir şekilde forma giyebileceği bir takıma gitmesini tavsiye etti. Çağlar Söyüncü ile ilgilenen kulüpler arasında Fenerbahçe de yer alıyor.Becao, Djiku, Serdar Aziz ve Samet Akaydın rotasyonunu yetersiz bulan Fenerbahçe'nin, oyuncuyu ikna etmek için yoğun mesai harcaması bekleniyor.FILDİŞİSahili'nde 13 Ocak-11 Şubat 2024 tarihlerinde düzenlenecek Afrika Uluslar Kupası için Fenerbahçe'den Nijeryalı Bright Osayi-Samuel ve Ganalı Alexander Djiku'nun milli davet beklentisi var. Bu futbolcular,Ülkelerinin gruptan çıkması halinde ise maç sayısı daha artacak.Konferans Ligi'ndeki S.Trnava maçının hazırlıklarını sürdüren F.Bahçe'de oyunculara teknik direktör İsmail Kartal'dan uyarı geldi. 6-1'lik Nordsjaelland maçındaki gibi bir sürpriz istemediğini belirten deneyimli hocanın,dediği öğrenildi. Fenerbahçe'de sakatlıkları süren Becao, Peres, Lincoln forma giyemeyecek.