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Giriş Tarihi: 15.12.2023 00:12

Edin Dzeko, 2 golle yıldızlaştı

Edin Dzeko, 2 golle yıldızlaştı

Fenerbahçe’nin Bosna Hersekli forveti Edin Dzeko, Spartak Trnava maçında attığı gollerle bu sezonki 16. golüne ulaştı.

UEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubu 6. ve son haftasında sahasında Slovakya temsilcisini konuk eden Fenerbahçe, mücadeleyi 4-0 kazandı. Sarı-lacivertlilerin kaptanı Edin Dzeko, alınan galibiyette önemli rol oynarken rakip fileleri 2 kez havalandırmayı başardı. Bu sezon Süper Lig'de tüm maçlarda görev alan Dzeko, Konferans Ligi'nde ise 6 maçta forma giydi. Bugünkü gollerle Avrupa Konferans Ligi'nde 4. golüne ulaşan 37 yaşındaki futbolcu, ligde de 12 gol kaydetti.

Mücadeleye 11'de başlayan Edin Dzeko, 74. dakikada yerini Umut Nayir'e bıraktı.

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Edin Dzeko, 2 golle yıldızlaştı
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