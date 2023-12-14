Fenerbahçe tur için sahada! Konuk Spartak Trnava

Fenerbahçe, UEFA Konferans Ligi'nin 6. haftasında sahasında Spartak Trnava'yı ağırlıyor. Sarı-Lacivertliler grupta aynı puana sahip olduğu Ludogorets'in ardından averajla üçüncü sırada bulunuyor. Ülker Stadı'nda saat 20.45'te oynanacak ve EXXEN'den canlı yayınlanacak mücadeleyi Makedon hakem Aleksandar Stavrev yönetecek. H Grubu'ndaki diğer maçta lider Nordsjaelland, ikinci sıradaki Ludogorets'e konuk olacak. Fenerbahçe, kazanması durumunda hiç hesap kitap yapmadan bir üst tura yükselecek.

FENERBAHÇE - SPARTAK TRNAVA MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Fenerbahçe: Livakovic, Osayi, Djiku, Oosterwolde, Ferdi, İsmail, Fred, İrfan Can, Szymanski, Tadic, Dzeko

Spartak Trnava: Takac, Kostrana, Stetina, Kosa, Daniel, Bainovic, Zeljkovic, Bukata, Ofori, Azango, Duris

ROTASYONA ERTELEME FRENİ

Avrupa arenasında az forma şansı bulan oyuncularına şans veren Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, bugün ideal kadrosunu sahaya sürecek. Süper Lig'e erteleme geldiği için bu yönde karar alan Deneyimli hocanın Livakovic, Ferdi, Fred, Tadic, Szymanski ve Dzeko gibi oyunculara 11'de yer vermesi bekleniyor. Tecrübeli teknik adamın, son haftalarda forma şansı vermediği İsmail Yüksek'i de bu karşılamada görevlendireceği öğrenildi.. Baskılı ve yoğun bir pres şeklinde planlarını hazırlayan Kartal, ilk yarıda skoru garantiye almayı hedefliyor.