Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri PFDK'den Ertuğrul Doğan'a ceza!
Giriş Tarihi: 15.12.2023 00:07

PFDK'den Ertuğrul Doğan'a ceza!

PFDK’den Ertuğrul Doğan’a ceza!

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında oynanan karşılaşmalarda yaşanan disiplin ihlalleri nedeniyle kulüplere ve idarecilerine çeşitli cezalar uyguladı.

TFF'den yapılan açıklamaya göre kurul, Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan'a 45 günlük hak mahrumiyetinin yanı sıra 210 bin lira, Fenerbahçe Kulübü yöneticisi Burak Çağlan Kızılhan'a ise yaptığı açıklamalar gerekçesiyle 400 bin lira para cezası verdi.

Kurul, Fenerbahçe'ye 712 bin, Trabzonspor'a 680 bin, Beşiktaş'a 168 bin, TÜMOSAN Konyaspor'a 112 bin, VavaCars Fatih Karagümrük'e 31 bin 500 lira para cezası verilmesine hükmetti.

Açıklamada, RAMS Başakşehirli oyuncu Jerome Opoku'ya müsabaka hakemine yönelik hakareti gerekçesiyle ikinci sarı karttan gördüğü kırmızı karta ek olarak 3 resmi müsabakadan men ve 39 bin lira para cezası verildiği kaydedildi. Bitexen Antalyasporlu futbolcu Erdal Rakip ise 2 resmi müsabakadan men edildi.

Gaziantep FK, Trabzonspor, Beşiktaş, Fenerbahçe taraftarlarından bazılarının elektronik bilet kapsamındaki kartlarını bir sonraki maç için bloke etti.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika: Saadet Partisi Milletvekili Hasan Bitmez hayatını kaybetti
Gençlik dairesi üç çocuklarını aldı
Son dakika: İYİ Parti'nin içindeki yeni grubu sabah.com.tr açıklıyor! Ekrem İmamoğlu durmuyor: "DAHA İYİLER" Teşkilatı...
SON DAKİKA | İYİ Parti karıştı! İbrahim Özkan'ın istifası sonrası yeni gelişme: O karara imza atan üyelere "kesin ihraç"
SON DAKİKA HABERİ | Kafes-18 operasyonunda flaş gelişme! Yeşilçam’ın tanınmış ismine uzandı: Gözaltına alındı
SON DAKİKA: Meral Akşener'den misilleme geliyor! CHP'li isim İYİ Parti'ye katılıyor! Kritik görüşme en geç pazartesi...
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Son dakika: Rusya Devlet Başkanı Putin: Erdoğan Gazze'de öncü rol üstleniyor
Rusya’dan nükleer teklifi…
Şehit annesinden Özgür Özel’e tepki! "Meclis’te Demirtaş’a selam yollayanlar..."
ARKADAŞINA GÖNDER
PFDK'den Ertuğrul Doğan'a ceza!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA